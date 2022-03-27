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Izdelek ni več na voljo

Brezžični zvočnik

TAS6305/00

4.8

| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Zabavajte se podnevi in ponoči

Naj vaša zabava traja dlje z vodoodpornim zvočnikom Bluetooth z 20-urno avtonomijo predvajanja. Močni nizki toni ne bodo pustili nikogar ravnodušnega. Visokozmogljiva baterija zvočnika vam omogoča, da lahko prek vrat USB polnite pametno napravo.

Poglej vse prednosti

Zabavajte se podnevi in ponoči

  • Bluetooth®

  • Izhodna moč 30 W

  • 20-urna avtonomija predvajanja

  • Vgrajena funkcija prenosnega polnilnika

Vodoodporno in pripravljeno na uporabo

Vodoodporno in pripravljeno na uporabo

Ta prenosni zvočnik Bluetooth ima razred zaščite IPX7, kar pomeni, da ga lahko potopite v vodo do globine 1 m za do 30 minut. Zabavate se lahko pod prho, ob bazenu in celo v bazenu. Njegov brezžični doseg znaša 20 m.

20-urna avtonomija predvajanja. Vgrajena funkcija polnilne postaje.

20-urna avtonomija predvajanja. Vgrajena funkcija polnilne postaje.

4400 mAh akumulatorska litij-ionska baterija omogoča 20-urno avtonomijo predvajanja. Vrata USB na zvočniku vam omogočajo polnjenje pametne naprave. Baterija se polno napolni v 6 urah.

Predvajajte glasno. Združite za stereo učinek.

Predvajajte glasno. Združite za stereo učinek.

Dve pasivni membrani zagotavljata močne nizke tone, zvok pa ostane nepopačen tudi pri višji glasnosti. Bi želeli, da je vaša zabava še večja? Združite ga z enakim zvočnikom, in že je tu stereo zvok. LED-lučke ob robovih zvočnika pa utripajo v ritmu melodije.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

6

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

27/03/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odličan zvučnik

Odlučan zvuk, baterija dugo drži, brzo punjenje baterije

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAS6305 Bežični zvučnik

Datum uporabe 2022-02-27

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAS6305 Bežični zvučnik

Datum uporabe 2022-02-27

25/11/2021

Polska

Polska

SUPER głośnik

Bardzo przydatny do słuchania radia internetowego w komputerze lub smartfonie, świetnie słychać- stereo, zabieram go na wyjazdy wakacyjne

Prednosti

same zalety, jest taki jaki chciałam, stereo, poręczny, długo gra nie trzeba co chwilę ładować

Slabosti

brak

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAS6305 Głośnik bezprzewodowy

Datum uporabe 2021-07-25

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAS6305 Głośnik bezprzewodowy

Datum uporabe 2021-07-25

09/11/2021

Україна

Україна

Відчувай звуки життя

Продукти Філіпс роблять життя моєї сім'ї зручним та комфортним. Так і з цією портативною колонкою, у ній поєднано максимальний функціонал якості звуку, зручна і легка у використанні, а звучання задовільнить примхи визнаних звукоманів. Завжди Філіпс.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAS6305 Бездротовий гучномовець

Datum uporabe 2021-07-09

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAS6305 Бездротовий гучномовець

Datum uporabe 2021-07-09

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