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Zabavajte se podnevi in ponoči
Naj vaša zabava traja dlje z vodoodpornim zvočnikom Bluetooth z 20-urno avtonomijo predvajanja. Močni nizki toni ne bodo pustili nikogar ravnodušnega. Visokozmogljiva baterija zvočnika vam omogoča, da lahko prek vrat USB polnite pametno napravo.
Bluetooth®
Izhodna moč 30 W
20-urna avtonomija predvajanja
Vgrajena funkcija prenosnega polnilnika
Ta prenosni zvočnik Bluetooth ima razred zaščite IPX7, kar pomeni, da ga lahko potopite v vodo do globine 1 m za do 30 minut. Zabavate se lahko pod prho, ob bazenu in celo v bazenu. Njegov brezžični doseg znaša 20 m.
4400 mAh akumulatorska litij-ionska baterija omogoča 20-urno avtonomijo predvajanja. Vrata USB na zvočniku vam omogočajo polnjenje pametne naprave. Baterija se polno napolni v 6 urah.
Dve pasivni membrani zagotavljata močne nizke tone, zvok pa ostane nepopačen tudi pri višji glasnosti. Bi želeli, da je vaša zabava še večja? Združite ga z enakim zvočnikom, in že je tu stereo zvok. LED-lučke ob robovih zvočnika pa utripajo v ritmu melodije.
4.8
od 5
6
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Val24
27/03/2022
Hrvatska
Odličan zvučnik
Odlučan zvuk, baterija dugo drži, brzo punjenje baterije
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAS6305 Bežični zvučnik
Datum uporabe 2022-02-27
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAS6305 Bežični zvučnik
Datum uporabe 2022-02-27
Elżbieta Figura
25/11/2021
Polska
SUPER głośnik
Bardzo przydatny do słuchania radia internetowego w komputerze lub smartfonie, świetnie słychać- stereo, zabieram go na wyjazdy wakacyjne
Prednosti
same zalety, jest taki jaki chciałam, stereo, poręczny, długo gra nie trzeba co chwilę ładować
Slabosti
brak
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAS6305 Głośnik bezprzewodowy
Datum uporabe 2021-07-25
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAS6305 Głośnik bezprzewodowy
Datum uporabe 2021-07-25
Coolment
09/11/2021
Україна
Відчувай звуки життя
Продукти Філіпс роблять життя моєї сім'ї зручним та комфортним. Так і з цією портативною колонкою, у ній поєднано максимальний функціонал якості звуку, зручна і легка у використанні, а звучання задовільнить примхи визнаних звукоманів. Завжди Філіпс.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAS6305 Бездротовий гучномовець
Datum uporabe 2021-07-09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAS6305 Бездротовий гучномовець
Datum uporabe 2021-07-09