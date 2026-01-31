Popolna harmonija oblike in funkcionalnosti

Ta zvočnik je videti odlično, kamorkoli ga postavite. Izbočeni gumbi omogočajo enostavno upravljanje predvajanja, povezave Bluetooth in še več. Vgrajen mikrofon je namenjen prostoročnemu telefoniranju, skozi odprtino na zvočniku pa lahko napeljete pašček za lažje prenašanje.