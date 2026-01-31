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Izdelek ni več na voljo

Brezžični zvočnik

TAS5505/00

1 nagrada

Sprostite se v slogu

Sproščajte se z zvočnikom s funkcijo Bluetooth, ki dopolnjuje opremo vsakega doma. Odlikuje ga 12-urna avtonomija predvajanja ter bogat zvok s toplimi nizkimi toni. Tkanina zvočnika iz mešanice volne doda prefinjen pridih, vgrajen mikrofon pa omogoča prostoročno telefoniranje.

Poglej vse prednosti

Sprostite se v slogu

  • Bluetooth®

  • Izhodna moč 20 W

  • 12-urna avtonomija predvajanja

Popolna harmonija oblike in funkcionalnosti

Popolna harmonija oblike in funkcionalnosti

Ta zvočnik je videti odlično, kamorkoli ga postavite. Izbočeni gumbi omogočajo enostavno upravljanje predvajanja, povezave Bluetooth in še več. Vgrajen mikrofon je namenjen prostoročnemu telefoniranju, skozi odprtino na zvočniku pa lahko napeljete pašček za lažje prenašanje.

12-urna avtonomija predvajanja. Čas polnjenja 3,5 ure.

12-urna avtonomija predvajanja. Čas polnjenja 3,5 ure.

Vaš spremljevalec od zgodnje seje v službi do večerne zabave. Z enim samim polnjenjem zagotavlja do 12 ur predvajanja, doseg brezžične povezave znaša do 20 m. Prek priloženega kabla USB-C se napolni v 3 urah in pol.

Tkanina zvočnika Kvadrat. Zasnovana za prepuščanje zvoka.

Ta zvočnik je prekrit z zvočno prepustno tkanino najvišjega kakovostnega razreda, proizvajalca Kvadrat. Čudoviti material z mešanico volne je akustično prepusten, tako da se lahko zvok pravilno reproducira v prostor.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Slika AWARD-1679621

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Omejitve odgovornosti

  1. Razred zaščite pred vdorom vode IPX7 pomeni, da lahko akustično enoto zvočnika potopite v vodo do globine 1 m, za do 30 minut. Tkanina zvočnika ni vodoodporna, vendar lahko prenese kapljice vode.