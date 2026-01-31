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TAS5505/00
Sprostite se v slogu
Sproščajte se z zvočnikom s funkcijo Bluetooth, ki dopolnjuje opremo vsakega doma. Odlikuje ga 12-urna avtonomija predvajanja ter bogat zvok s toplimi nizkimi toni. Tkanina zvočnika iz mešanice volne doda prefinjen pridih, vgrajen mikrofon pa omogoča prostoročno telefoniranje.
Bluetooth®
Izhodna moč 20 W
12-urna avtonomija predvajanja
Ta zvočnik je videti odlično, kamorkoli ga postavite. Izbočeni gumbi omogočajo enostavno upravljanje predvajanja, povezave Bluetooth in še več. Vgrajen mikrofon je namenjen prostoročnemu telefoniranju, skozi odprtino na zvočniku pa lahko napeljete pašček za lažje prenašanje.
Vaš spremljevalec od zgodnje seje v službi do večerne zabave. Z enim samim polnjenjem zagotavlja do 12 ur predvajanja, doseg brezžične povezave znaša do 20 m. Prek priloženega kabla USB-C se napolni v 3 urah in pol.
Ta zvočnik je prekrit z zvočno prepustno tkanino najvišjega kakovostnega razreda, proizvajalca Kvadrat. Čudoviti material z mešanico volne je akustično prepusten, tako da se lahko zvok pravilno reproducira v prostor.
Nagrade
Ocene
Razred zaščite pred vdorom vode IPX7 pomeni, da lahko akustično enoto zvočnika potopite v vodo do globine 1 m, za do 30 minut. Tkanina zvočnika ni vodoodporna, vendar lahko prenese kapljice vode.