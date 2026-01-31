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TAS5305/00
Pripeljite zabavo
Pripeljite glasbo kamorkoli z vodoodpornim zvočnikom Bluetooth, ki je pripravljen na zabavo. Zagotavlja vam 12-urno avtonomijo predvajanja in živahen zvok z udarnimi nizkimi toni. Barvni LED-indikatorji ob vaših melodijah ustvarjajo svetlobne učinke. Zvočni vhod vam omogoča priključitev drugih virov.
Bluetooth®
Izhodna moč 16 W
12-urna avtonomija predvajanja
Razred vodoodpornosti IPX7
Ta prenosni zvočnik Bluetooth ima razred zaščite IPX7, kar pomeni, da ga lahko potopite v vodo do globine 1 m za do 30 minut. Zabavate se lahko pod prho, ob bazenu in celo v bazenu. Njegov brezžični doseg znaša 20 m.
Zvok ostane čist tudi pri predvajanju pri visoki glasnosti, pasivna membrana pa ojača nizke tone. Zvočnik vam zagotavlja 12-urno avtonomijo predvajanja, povsem pa se napolni v 6 urah. Bi želeli, da je vaša zabava še večja? Združite ga z enakim zvočnikom, in že je tu stereo zvok.
Svetlobni učinki v ritmu zabave. LED-lučke ob robovih zvočnika utripajo ob zvokih melodije.
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