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  • Fotografija nadomestnega izdelka
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Izdelek ni več na voljo

Brezžični zvočnik

TAS5305/00

Pripeljite zabavo

Pripeljite glasbo kamorkoli z vodoodpornim zvočnikom Bluetooth, ki je pripravljen na zabavo. Zagotavlja vam 12-urno avtonomijo predvajanja in živahen zvok z udarnimi nizkimi toni. Barvni LED-indikatorji ob vaših melodijah ustvarjajo svetlobne učinke. Zvočni vhod vam omogoča priključitev drugih virov.

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Pripeljite zabavo

  • Bluetooth®

  • Izhodna moč 16 W

  • 12-urna avtonomija predvajanja

  • Razred vodoodpornosti IPX7

Vodoodporno in pripravljeno na uporabo

Vodoodporno in pripravljeno na uporabo

Ta prenosni zvočnik Bluetooth ima razred zaščite IPX7, kar pomeni, da ga lahko potopite v vodo do globine 1 m za do 30 minut. Zabavate se lahko pod prho, ob bazenu in celo v bazenu. Njegov brezžični doseg znaša 20 m.

Dolga zabava z 12-urno avtonomijo predvajanja

Dolga zabava z 12-urno avtonomijo predvajanja

Zvok ostane čist tudi pri predvajanju pri visoki glasnosti, pasivna membrana pa ojača nizke tone. Zvočnik vam zagotavlja 12-urno avtonomijo predvajanja, povsem pa se napolni v 6 urah. Bi želeli, da je vaša zabava še večja? Združite ga z enakim zvočnikom, in že je tu stereo zvok.

LED-lučke utripajo v ritmu melodije

LED-lučke utripajo v ritmu melodije

Svetlobni učinki v ritmu zabave. LED-lučke ob robovih zvočnika utripajo ob zvokih melodije.

Tehnične specifikacije

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