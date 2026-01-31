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TAS4405N/00
Zapojte na glas
Naj stopijo na glavni oder z barvitim zvočnikom Bluetooth, ki je opremljen z brezžičnim mikrofonom. Od skladb do zgodb in šolskih predstavitev – snemanje z enim dotikom omogoča enostavno uporabo za otroke. Jasen zvok in 6-urna avtonomija predvajanja.
5 m brezžični mikrofon
pametno združevanje prek Bluetootha
6-urna avtonomija predvajanja
105 x 105 x 38 mm
Ta zelo priročno prenosen zvočnik Bluetooth je opremljen z brezžičnim mikrofonom. Otroci lahko prepevajo ob svojih priljubljenih skladbah, pripovedujejo zgodbe ali celo igrajo izmišljene filmske prizore s prijatelji. Kakorkoli bodo nastopali, snemanje z enim dotikom na kartico microSD omogoča enostavno uporabo za otroke.
Zvočnik zagotavlja 6-urno avtonomijo predvajanja, povsem pa se napolni v 2,5 ure. Polni se prek vrat Micro USB. Pet jasno označenih gumbov otrokom omogoča enostavno predvajanje, začasno ustavitev, nadzor glasnosti, preklapljanje vira in snemanje.
En dolg pritisk gumba za predvajanje/premor in že je brezžični zvočnik Bluetooth pripravljen za združitev. Potem ko je združen, si zapomni zadnjo napravo, s katero je bil združen. Brezžični doseg znaša 10 m.
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