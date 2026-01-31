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Izdelek ni več na voljo

Brezžični zvočnik

TAS4405N/00

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Naj stopijo na glavni oder z barvitim zvočnikom Bluetooth, ki je opremljen z brezžičnim mikrofonom. Od skladb do zgodb in šolskih predstavitev – snemanje z enim dotikom omogoča enostavno uporabo za otroke. Jasen zvok in 6-urna avtonomija predvajanja.

Poglej vse prednosti

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  • 5 m brezžični mikrofon

  • pametno združevanje prek Bluetootha

  • 6-urna avtonomija predvajanja

  • 105 x 105 x 38 mm

Zapoj. Povej. Uživaj!

Zapoj. Povej. Uživaj!

Ta zelo priročno prenosen zvočnik Bluetooth je opremljen z brezžičnim mikrofonom. Otroci lahko prepevajo ob svojih priljubljenih skladbah, pripovedujejo zgodbe ali celo igrajo izmišljene filmske prizore s prijatelji. Kakorkoli bodo nastopali, snemanje z enim dotikom na kartico microSD omogoča enostavno uporabo za otroke.

Enostavno igranje

Enostavno igranje

Zvočnik zagotavlja 6-urno avtonomijo predvajanja, povsem pa se napolni v 2,5 ure. Polni se prek vrat Micro USB. Pet jasno označenih gumbov otrokom omogoča enostavno predvajanje, začasno ustavitev, nadzor glasnosti, preklapljanje vira in snemanje.

Pametno združevanje prek Bluetooth

Pametno združevanje prek Bluetooth

En dolg pritisk gumba za predvajanje/premor in že je brezžični zvočnik Bluetooth pripravljen za združitev. Potem ko je združen, si zapomni zadnjo napravo, s katero je bil združen. Brezžični doseg znaša 10 m.

Tehnične specifikacije

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