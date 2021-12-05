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Doma povsod
Jutranje melodije v kopalnici. Navdihujoči podcasti v domači pisarni. S tkanino iz mešanice volne in izbočenimi gumbi je ta zvočnik s funkcijo Bluetooth eleganten vedno in povsod. Zagotavlja presenetljivo bogat zvok in 10-urno avtonomijo predvajanja.
Bluetooth®
Izhodna moč 5 W
10-urna avtonomija predvajanja
Ta preprost in hkrati osupljiv zvočnik s funkcijo Bluetooth predvaja glasbo v slogu. Izbočeni gumbi omogočajo enostavno upravljanje predvajanja, povezave Bluetooth in še več. Vgrajen mikrofon je namenjen prostoročnemu telefoniranju, ročka za nošenje pa enostavnemu prenašanju med prostori.
Z enim samim polnjenjem zagotavlja do 10 ur predvajanja, doseg brezžične povezave znaša do 20 m. Prek priloženega kabla USB-C se napolni v 2 urah in pol. Pasivne membrane zagotavljajo močne nizke tone, zvok pa ostane nepopačen tudi pri visoki glasnosti.
Ta zvočnik je prekrit z zvočno prepustno tkanino najvišjega kakovostnega razreda, proizvajalca Kvadrat. Čudoviti material z mešanico volne je akustično prepusten, tako da se lahko zvok pravilno reproducira v prostor.
Nagrade
4.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Sólyom85
05/12/2021
Magyarország
Gyönyörű dizájn, apró szoftveres hibákkal
Nagyon szép hangszóró, egyszerű a kezelése, jól szól, de apróbb szoftveres hibákkal rendelkezik: pl. ha a mikrofonját is használom, nem világít a hangszóró bekapcsolást jelző LED-je. Ezen kívül nagyon kár, hogy a bekapcsolás és kikapcsolás során hangosan és hosszan trillázik a termék, nagyon zavaró. Egy ilyen minőségi hangszóróhoz sokkal jobban illett volna valami diszkrét és elegáns minimalista pittyegés.
Prednosti
Gyönyörű kinézet, kompakt, egyszerű dizájn. A szövetborítás különösen tetszik.
Slabosti
A be- és kikapcsolást jelző hang borzalmas, illetve jel nélkül túl gyorsan kikapcsol és emiatt a PC-s használat kicsit kényelmetlen.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó
Datum uporabe 2020-11-05
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó
Datum uporabe 2020-11-05
Razred zaščite pred vdorom vode IPX7 pomeni, da lahko akustično enoto zvočnika potopite v vodo do globine 1 m, za do 30 minut. Tkanina zvočnika ni vodoodporna, vendar lahko prenese kapljice vode.