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Brezžični zvočniki
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Brezžični zvočnik
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TAS1509BK/00
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Za iOS in Android
Podpira upravljanje izbranih modelov Philips Bluetooth zvočnikov, soundbarov, party zvočnikov, mikrosistemov, CD soundmachine naprav in prenosnih radiev.
Kratka navodila za začetek uporabe - English (US)
Izjava o skladnosti EU
Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.
Garancija
Garancijska določila za naše izdelke
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