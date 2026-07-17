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Izdelek ni več na voljo

Brezžični zvočnik

TAS1505B/00

5

| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Zabava v vašem žepu

Spravite zabavo v svoj žep z zvočnikom Bluetooth, ki je tako majhen, da vam lahko visi z zapestja! Mali zvočnik je povsem vodoodporen, predvaja pa presenetljivo udaren zvok za svojo velikost.

Poglej vse prednosti

Zabava v vašem žepu

  • Bluetooth®

  • Izhodna moč 2,5 W

  • 8-urna avtonomija predvajanja

  • Razred vodoodpornosti IPX7

Trpežen in z razredom vodoodpornosti IPX7

Ta prenosni zvočnik Bluetooth ima razred zaščite IPX7, kar pomeni, da ga lahko potopite v vodo do globine 1 m za do 30 minut. Zabavate se lahko pod prho, ob bazenu in celo v bazenu. Njegov brezžični doseg znaša 20 m.

8-urna avtonomija predvajanja. Čas polnjenja 2,5 ure.

Zvok ostane čist tudi pri predvajanju pri visoki glasnosti, pasivna membrana pa ojača nizke tone. Zvočnik vam zagotavlja 8-urno avtonomijo predvajanja, povsem pa se napolni v 2,5 urah. Povezava Bluetooth je stabilna, združevanje pa je preprosto.

Izberite svojo barvno različico. Izrazite svoj slog.

Bodite zvesti svojemu slogu. Ta majhen zvočnik Bluetooth je na voljo v številnih barvah, da se boste lahko zabavali v svojem slogu. Ujemajoč pas za prenašanje pa omogoča, da ga zlahka vzamete kamorkoli.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

17/07/2026

Slovensko

Slovensko

Produkt je výborný

Tento repráčik mám asi 2-3 roky je Súper veľmi dlho vydrží hrať a hrá čisto a má pekné basy na to aký je malý a vydrží aj v riadnom daždi. Vrelo odporúčam po rokoch ktoré mi spoľahlivo slúži.

Prednosti

Dlhá výdrž batérie, čistý zvuk,plne vodeodolný

Slabosti

Nenašiel som

Ta ocena je bila podana za TAS1505B Bezdrôtový reproduktor

Datum uporabe 2023-07-11

Ta ocena je bila podana za TAS1505B Bezdrôtový reproduktor

Datum uporabe 2023-07-11

06/02/2022

България

България

Preverjen kupec

перфектен звук на средна громкост

Перфектен звук на средна громкост. Отличен бас. Не трябва да надуваш громкоста на макс. Дълго держи батерия. Бързо се зарежда. Подходящ и за вътре и за навън.

Prednosti

Лека, малка, хубав бас.

Slabosti

няма

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAS1505B Безжична тонколона

Datum uporabe 2021-01-06

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAS1505B Безжична тонколона

Datum uporabe 2021-01-06

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