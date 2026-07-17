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Zabava v vašem žepu
Spravite zabavo v svoj žep z zvočnikom Bluetooth, ki je tako majhen, da vam lahko visi z zapestja! Mali zvočnik je povsem vodoodporen, predvaja pa presenetljivo udaren zvok za svojo velikost.
Bluetooth®
Izhodna moč 2,5 W
8-urna avtonomija predvajanja
Razred vodoodpornosti IPX7
Ta prenosni zvočnik Bluetooth ima razred zaščite IPX7, kar pomeni, da ga lahko potopite v vodo do globine 1 m za do 30 minut. Zabavate se lahko pod prho, ob bazenu in celo v bazenu. Njegov brezžični doseg znaša 20 m.
Zvok ostane čist tudi pri predvajanju pri visoki glasnosti, pasivna membrana pa ojača nizke tone. Zvočnik vam zagotavlja 8-urno avtonomijo predvajanja, povsem pa se napolni v 2,5 urah. Povezava Bluetooth je stabilna, združevanje pa je preprosto.
Bodite zvesti svojemu slogu. Ta majhen zvočnik Bluetooth je na voljo v številnih barvah, da se boste lahko zabavali v svojem slogu. Ujemajoč pas za prenašanje pa omogoča, da ga zlahka vzamete kamorkoli.
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Pablo Picasso
17/07/2026
Slovensko
Produkt je výborný
Tento repráčik mám asi 2-3 roky je Súper veľmi dlho vydrží hrať a hrá čisto a má pekné basy na to aký je malý a vydrží aj v riadnom daždi. Vrelo odporúčam po rokoch ktoré mi spoľahlivo slúži.
Prednosti
Dlhá výdrž batérie, čistý zvuk,plne vodeodolný
Slabosti
Nenašiel som
Ta ocena je bila podana za TAS1505B Bezdrôtový reproduktor
Datum uporabe 2023-07-11
Ta ocena je bila podana za TAS1505B Bezdrôtový reproduktor
Datum uporabe 2023-07-11
Zmeyulkka
06/02/2022
България
Preverjen kupec
перфектен звук на средна громкост
Перфектен звук на средна громкост. Отличен бас. Не трябва да надуваш громкоста на макс. Дълго держи батерия. Бързо се зарежда. Подходящ и за вътре и за навън.
Prednosti
Лека, малка, хубав бас.
Slabosti
няма
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAS1505B Безжична тонколона
Datum uporabe 2021-01-06
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAS1505B Безжична тонколона
Datum uporabe 2021-01-06