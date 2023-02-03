TAR3306/12
Vedno jasno. Vedno točno.
S to tanko radijsko uro FM se lahko zbudite ob najljubši radijski postaji ali zvoku alarma. Glasnost se postopoma povečuje in vas nežno prebudi, časovnik za spanje pa vam omogoča, da zvečer zaspite ob poslušanju radia. Na velikem zaslonu zlahka razberete čas.
Velik in jasen zaslon
Digitalno uglaševanje FM
Dvojni alarm
Na tej radiouri FM z alarmom hitro razberete uro. Zaradi velikih številk na zaslon zlahka vidite z vseh kotov, poleg tega lahko svetlost prilagodite prostoru. Nastavljanje alarma, glasnosti in iskanje postaj je enostavno.
Funkcija dvojnega alarma omogoča nastavitev dveh alarmov, vsakega od teh lahko nastavite na zvok alarma ali radio. Idealno, če boste verjetno zadremali po prvem ali če se mora vaš partner zbuditi pred vami.
Zdrsnite v miren spanec ob svoji priljubljeni radijski postaji. Časovnik za spanje lahko nastavite tako, da do dve uri predvaja izbrano radijsko postajo. Po preteku prednastavljenega časa se radio samodejno izklopi.
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4.0
od 5
9
Ocene
IvanM
03/02/2023
Slovensko
Preverjen kupec
Výborný rádiobudík.
Odporúčam všetkým. Je výborný, iný by sme nechceli.
Prednosti
Nezabera miesto, má výborný zvuk.
Slabosti
Žiadne
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAR3306 Rádiobudík
Datum uporabe 2022-01-03
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAR3306 Rádiobudík
Datum uporabe 2022-01-03
Dorota 1962
02/10/2023
Polska
radiobudzik
dobre radio dobry wybór dobrze gra internetowe radio
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAR3306 Radiobudzik
Datum uporabe 2023-04-02
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAR3306 Radiobudzik
Datum uporabe 2023-04-02
Златко
30/10/2022
България
Продуктът е чудесен!
Компактен с голям дисплей и въпреки, че е моно озвучаването е супер
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAR3306 Радиочасовник
Datum uporabe 2022-09-30
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAR3306 Радиочасовник
Datum uporabe 2022-09-30