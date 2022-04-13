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  • Zbudite se pripravljeni na nove izzive
  • Zbudite se pripravljeni na nove izzive
  • Zbudite se pripravljeni na nove izzive
  • Zbudite se pripravljeni na nove izzive
  • Zbudite se pripravljeni na nove izzive
  • Zbudite se pripravljeni na nove izzive
  • Zbudite se pripravljeni na nove izzive

Izdelek ni več na voljo

Radioura

TAR3205/12

3.5
| (13) Ocene
Zbudite se pripravljeni na nove izzive
Z digitalno radiouro FM je vse enostavno. Izbira prednastavljenih postaj je uporabniku prijazna, alarm lahko nastavite tako, da vas zbudi ob rahlo naraščajoči glasnosti radia. Želite še malo podremati? Iztegnite roko in pritisnite gumb za dremež.
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Zbudite se pripravljeni na nove izzive

  • Digitalno iskanje postaj FM

  • Dvojni alarm

Digitalni radio FM

Sprejemnik FM zagotavlja čist sprejem, prednastavite lahko do 10 najljubših postaj. Na zaslonu je jasno prikazana ura.

Časovnik za spanje. Naj se sanje začnejo ob poslušanju radia.

Poslušajte svojo priljubljeno radijsko postajo in zdrsnite v miren spanec. Izklopni časovnik za spanje lahko nastavite tako, da še do 2 uri predvaja radijsko postajo. Po preteku prednastavljenega časa se sprejemnik izklopi.

Dvojni alarm. Ena radioura, dva načina bujenja.

Funkcija dvojnega alarma omogoča nastavitev dveh različnih alarmov. Nežno bujenje počasi zvišuje glasnost radijske postaje in vas tako prijetno prebudi v nov dan.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.5

od 5

13

Ocene

13/04/2022

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Kvalitet i jednostavnost rukovanja

Za sada sam veoma zadovoljan, kako izgledom proizvoda tako i jednostavnošću rukovanja. Jedina zamerka je što se uz proizvod ne dobije "korisničko uputstvo" već samo crtež koji nedovoljno upućuje na podešavanje. Ja se služim internetom pa sam sedi odštampao pomenuto uputstvo, ali mnogo ljudi nema ili nezna koristiti internet, odnosno čak nema ni računar.

Prednosti

Cena i kvalitet, kao i dizajn.

Slabosti

Pomenuto korisničko uputstvo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAR3205 Radio sa satom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAR3205 Radio sa satom

31/12/2024

Polska

Polska

Zajefajny

Ten radio budzik jest dla (prawie) każdej grupy wiekowej. Młodsi użytkownicy mogą słuchać radia, oraz ustawiać sobie budziki do szkoły, osoby dorosłe radia słuchają rzadziej ale budzik/zegarek nadal jest przydatny. Osoby starsze za to mogą dowiedzieć się co sie dzieje na świecie nie dotykając "technologii"

Prednosti

Prosty w obsłudze, analogiczny, dobry zasięg radiowy

Slabosti

W sumie to nie znalazłem żadnych

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAR3205 Radiobudzik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAR3205 Radiobudzik

02/09/2022

България

България

Preverjen kupec

Отличен обхват и качествен звук.

Всички продукти на марката са с перфектно качество и до момента не са ми давали дефект. От години съм доволен от качеството и когато ми трябва нещо, първо проверявам дали се произвежда от Philips.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAR3205 Радиочасовник

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAR3205 Радиочасовник

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