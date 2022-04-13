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Izdelek ni več na voljo
TAR3205/12
Digitalno iskanje postaj FM
Dvojni alarm
Sprejemnik FM zagotavlja čist sprejem, prednastavite lahko do 10 najljubših postaj. Na zaslonu je jasno prikazana ura.
Poslušajte svojo priljubljeno radijsko postajo in zdrsnite v miren spanec. Izklopni časovnik za spanje lahko nastavite tako, da še do 2 uri predvaja radijsko postajo. Po preteku prednastavljenega časa se sprejemnik izklopi.
Funkcija dvojnega alarma omogoča nastavitev dveh različnih alarmov. Nežno bujenje počasi zvišuje glasnost radijske postaje in vas tako prijetno prebudi v nov dan.
3.5
od 5
13
Ocene
cvika
13/04/2022
Hrvatska
Preverjen kupec
Kvalitet i jednostavnost rukovanja
Za sada sam veoma zadovoljan, kako izgledom proizvoda tako i jednostavnošću rukovanja. Jedina zamerka je što se uz proizvod ne dobije "korisničko uputstvo" već samo crtež koji nedovoljno upućuje na podešavanje. Ja se služim internetom pa sam sedi odštampao pomenuto uputstvo, ali mnogo ljudi nema ili nezna koristiti internet, odnosno čak nema ni računar.
Prednosti
Cena i kvalitet, kao i dizajn.
Slabosti
Pomenuto korisničko uputstvo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAR3205 Radio sa satom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAR3205 Radio sa satom
AnoniKolo
31/12/2024
Polska
Zajefajny
Ten radio budzik jest dla (prawie) każdej grupy wiekowej. Młodsi użytkownicy mogą słuchać radia, oraz ustawiać sobie budziki do szkoły, osoby dorosłe radia słuchają rzadziej ale budzik/zegarek nadal jest przydatny. Osoby starsze za to mogą dowiedzieć się co sie dzieje na świecie nie dotykając "technologii"
Prednosti
Prosty w obsłudze, analogiczny, dobry zasięg radiowy
Slabosti
W sumie to nie znalazłem żadnych
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAR3205 Radiobudzik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAR3205 Radiobudzik
Becko
02/09/2022
България
Preverjen kupec
Отличен обхват и качествен звук.
Всички продукти на марката са с перфектно качество и до момента не са ми давали дефект. От години съм доволен от качеството и когато ми трябва нещо, първо проверявам дали се произвежда от Philips.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAR3205 Радиочасовник
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAR3205 Радиочасовник