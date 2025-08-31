IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Primarna slika
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Primarna slika
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija nadomestnega izdelka

Prenosni radio FM/AM

TAR2509/10

5

| (1) Ocena

Klasični spremljevalec

Obožujete radio? Od kuhinje do garaže in vrta bo ta prenosni analogni radio FM/AM predvajal vaše najljubše postaje. Ponaša se z odličnim zvokom, deluje z omrežnim ali baterijskim napajanjem in ima priročen indikator LED, zato boste vedeli, kdaj je postaja popolnoma uglašena.

Poglej vse prednosti

Klasični spremljevalec

  • FM/AM

  • Analogno uglaševanje

  • Omrežno ali baterijsko napajanje

Klasična zasnova, jasen sprejem, preprosto iskanje postaj

Klasična zasnova, jasen sprejem, preprosto iskanje postaj

Z analognim iskanjem lahko na tem prenosnem radiu FM/AM preprosto najdete svoje najljubše postaje. Preprosto zavrtite gumb za iskanje postaj ob strani radia, veliko in pregledno okence pa bo prikazalo frekvenco, na katero je radio nastavljen. Ko je signal močan, zasveti indikator LED.

Preklapljajte med načinoma Novice in Glasba. Uravnavanje tona

Preklapljajte med načinoma Novice in Glasba. Uravnavanje tona

Kar najbolje izkoristite svojo glasbo z načinom Glasba. Ko poslušate novice, svojo najljubšo radijsko nadaljevanko ali pogovorno oddajo, preklopite na način Novice. Ne glede na to, kaj radi poslušate, 3.5"-palčni zvočnik zagotavlja dober in jasen zvok.

Preprosto upravljanje. Velik gumb za glasnost

Preprosto upravljanje. Velik gumb za glasnost

Na tem radiu vam nikoli ne bo treba iskati gumba za glasnost! Poleg velikega gumba za glasnost ima radio na vrhu stikala za preklapljanje med signaloma FM/AM in zvočnimi načini. Na voljo je tudi priključek za slušalke za zasebno poslušanje.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

1

Ocena

4
3
2
1

31/08/2025

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Je to skvělý přítel

Skvělý čistý zvuk, jemná stupnice hlasitosti; elegantní design; příjemná velikost Byla bych uvítala poutko na přenášení

Ta ocena je bila podana za TAR2509 Přenosné FM/AM rádio

Datum uporabe 2025-07-31

Ta ocena je bila podana za TAR2509 Přenosné FM/AM rádio

Datum uporabe 2025-07-31

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki