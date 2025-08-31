TAR2509/10
Klasični spremljevalec
Obožujete radio? Od kuhinje do garaže in vrta bo ta prenosni analogni radio FM/AM predvajal vaše najljubše postaje. Ponaša se z odličnim zvokom, deluje z omrežnim ali baterijskim napajanjem in ima priročen indikator LED, zato boste vedeli, kdaj je postaja popolnoma uglašena.
FM/AM
Analogno uglaševanje
Omrežno ali baterijsko napajanje
Z analognim iskanjem lahko na tem prenosnem radiu FM/AM preprosto najdete svoje najljubše postaje. Preprosto zavrtite gumb za iskanje postaj ob strani radia, veliko in pregledno okence pa bo prikazalo frekvenco, na katero je radio nastavljen. Ko je signal močan, zasveti indikator LED.
Kar najbolje izkoristite svojo glasbo z načinom Glasba. Ko poslušate novice, svojo najljubšo radijsko nadaljevanko ali pogovorno oddajo, preklopite na način Novice. Ne glede na to, kaj radi poslušate, 3.5"-palčni zvočnik zagotavlja dober in jasen zvok.
Na tem radiu vam nikoli ne bo treba iskati gumba za glasnost! Poleg velikega gumba za glasnost ima radio na vrhu stikala za preklapljanje med signaloma FM/AM in zvočnimi načini. Na voljo je tudi priključek za slušalke za zasebno poslušanje.
5.0
od 5
1
Ocena
Johanka
31/08/2025
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Je to skvělý přítel
Skvělý čistý zvuk, jemná stupnice hlasitosti; elegantní design; příjemná velikost Byla bych uvítala poutko na přenášení
Ta ocena je bila podana za TAR2509 Přenosné FM/AM rádio
Datum uporabe 2025-07-31
Ta ocena je bila podana za TAR2509 Přenosné FM/AM rádio
Datum uporabe 2025-07-31