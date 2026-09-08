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  • Zanesljiv radio, svetilka in rezervni vir napajanja
  • Zanesljiv radio, svetilka in rezervni vir napajanja
  • Zanesljiv radio, svetilka in rezervni vir napajanja
  • Zanesljiv radio, svetilka in rezervni vir napajanja
  • Zanesljiv radio, svetilka in rezervni vir napajanja
  • Zanesljiv radio, svetilka in rezervni vir napajanja
  • Zanesljiv radio, svetilka in rezervni vir napajanja
  • Zanesljiv radio, svetilka in rezervni vir napajanja
  • Zanesljiv radio, svetilka in rezervni vir napajanja
  • Zanesljiv radio, svetilka in rezervni vir napajanja
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  • Zanesljiv radio, svetilka in rezervni vir napajanja
  • Zanesljiv radio, svetilka in rezervni vir napajanja
  • Zanesljiv radio, svetilka in rezervni vir napajanja
  • Zanesljiv radio, svetilka in rezervni vir napajanja
  • Zanesljiv radio, svetilka in rezervni vir napajanja
  • Zanesljiv radio, svetilka in rezervni vir napajanja
  • Zanesljiv radio, svetilka in rezervni vir napajanja
  • Zanesljiv radio, svetilka in rezervni vir napajanja
  • Zanesljiv radio, svetilka in rezervni vir napajanja

Prenosni radio s svetilko

TAR1609/00

5

| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Zanesljiv radio, svetilka in rezervni vir napajanja

S tem odličnim majhnim radiem s svetilko ste pripravljeni na vse. Raztegljiva antena sprejema radijske postaje AM in FM, zmogljiva svetilka pa vam osvetljuje pot. Za nujne primere je na voljo celo alarm SOS. Polnite ga lahko prek kabla, s sončno energijo ali ročico.

Poglej vse prednosti

Zanesljiv radio, svetilka in rezervni vir napajanja

  • Kompakten, prenosen radio

  • Analogno uglaševanje FM/AM

  • Vgrajena litij-ionska baterija

  • Svetilka SOS

Kompakten, prenosen radio s svetilko

Kompakten, prenosen radio s svetilko

Ta priročni prenosni radio je popoln spremljevalec za dolge dni na prostem. Sprejemajte jasne radijske signale, polnite druge naprave in si osvetlite pot z zmogljivo svetilko. V nujnih primerih lahko sprožite celo glasen alarm SOS z utripajočo lučjo.

Vgrajena litij-ionska baterija. Polnjenje prek USB-C

Vgrajena litij-ionska baterija. Polnjenje prek USB-C

Ta priročni radio vas ne bo pustil na cedilu. Radio s priloženim kablom USB-C napolnite za do 32 ur predvajanja radia pri zmerni glasnosti.

Rezervno napajanje s sončno energijo ali ročno ročico

Rezervno napajanje s sončno energijo ali ročno ročico

Nikoli ne ostanite brez energije! Za rezervno polnjenje lahko vedno uporabite sončne celice na vrhu radia ali zavrtite pritrjeno ročno ročico. Radio deluje tudi s 3 baterijami AAA (niso priložene). Prek priključka USB-A lahko v nujnih primerih z radiem polnite druge naprave.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

08/09/2026

Polska

Polska

Polecam

Mam już 2 radyjka Philips i są bardzo dobre. Mają dobry zasieg, działają jako mały powerbank. Możliwość ładowania telefonu. Panel solarny. Jedyne co bym zmienił to zwiększenie pojemności akumulatora i w związku z tym większy panel solarny.

Ta ocena je bila podana za TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2026-07-01

Ta ocena je bila podana za TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2026-07-01

30/01/2026

Latvija

Latvija

Preverjen kupec

Produkta īpašības pilnībā atbilst lietojuma mērķim

Produkts atbilst lietojuma mērķim pilnībā. Noteiktu ieteiktu.

Ta ocena je bila podana za TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti

Date of Use 2024-12-30

Ta ocena je bila podana za TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti

Date of Use 2024-12-30

19/08/2025

Polska

Polska

Radio na każdą sytuację

Świetne radyjko! Zaskakuje czystym i głębokim dźwiękiem jak na tak niewielki, 1-watowy głośniczek. Trzy źródła zasilania sprawiają, że działa niemal jak perpetuum mobile. Panel solarny ładuje bardzo sprawnie, wbudowane dynamo z korbką jeszcze szybciej, a dodatkowo można włożyć popularne baterie AAA, dostępne praktycznie wszędzie. Najpierw kupiłem jedno dla siebie, a dzień później dokupiłem jeszcze dwa dla rodziny. W sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie prądu i internetu, będzie to niezastąpione źródło informacji. Właśnie dlatego pełna analogowość tego radia jest jego największym atutem.

Prednosti

Małe, a potężne – radio zaskakuje bardzo czystym i całkiem głębokim dźwiękiem jak na taki niewielki, 1-watowy głośniczek Philips Philips . Trzy sposoby zasilania – możesz je ładować przez USB-C (dla wbudowanego akumulatora), energią słoneczną lub ręczną

Slabosti

Brak Bluetooth i wejścia audio – jeśli ktoś chciałby podłączyć swoje urządzenie bezprzewodowo lub przez kabel, niestety – tutaj się nie da. To typowo prosty, analogowy sprzęt, co jak wspomniałem jest też jego największą zaletą

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2025-07-19

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2025-07-19

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