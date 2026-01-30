2 leti garancije
Kompakten prenosni radio
Analogno iskanje postaj FM/AM
Vgrajena litij-ionska baterija
Svetilka za nujne primere
Ta priročen prenosni radio je popolni spremljevalec za dolge dneve, preživete na prostem. Sprejemajte jasne radijske signale, polnite druge naprave in si razsvetljujte pot s svetlo svetilko. V nujnih primerih lahko celo predvajate glasen alarm, ki ga spremlja utripajoča svetilka.
Ta priročen radio vas ne bo razočaral. S priloženim kablom USB-C ga lahko napolnite za do 32 ur predvajanja radia pri razumni glasnosti.
Nikoli vam ne bo zmanjkalo energije. Vedno boste imeli dovolj energije, saj ima radio na vrhu solarne celice, poleg tega ga lahko polnite tudi z vrtenjem pritrjene ročice. Sprejme tudi 3 baterije AAA (niso priložene). Prek vhoda USB-A pa lahko v nujnih primerih polnite druge naprave.
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Vitulis
30/01/2026
Latvija
Preverjen kupec
Produkta īpašības pilnībā atbilst lietojuma mērķim
Produkts atbilst lietojuma mērķim pilnībā. Noteiktu ieteiktu.
Ta ocena je bila podana za TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
Ta ocena je bila podana za TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
Przemek81
19/08/2025
Polska
Radio na każdą sytuację
Świetne radyjko! Zaskakuje czystym i głębokim dźwiękiem jak na tak niewielki, 1-watowy głośniczek. Trzy źródła zasilania sprawiają, że działa niemal jak perpetuum mobile. Panel solarny ładuje bardzo sprawnie, wbudowane dynamo z korbką jeszcze szybciej, a dodatkowo można włożyć popularne baterie AAA, dostępne praktycznie wszędzie. Najpierw kupiłem jedno dla siebie, a dzień później dokupiłem jeszcze dwa dla rodziny. W sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie prądu i internetu, będzie to niezastąpione źródło informacji. Właśnie dlatego pełna analogowość tego radia jest jego największym atutem.
Prednosti
Małe, a potężne – radio zaskakuje bardzo czystym i całkiem głębokim dźwiękiem jak na taki niewielki, 1-watowy głośniczek Philips Philips . Trzy sposoby zasilania – możesz je ładować przez USB-C (dla wbudowanego akumulatora), energią słoneczną lub ręczną
Slabosti
Brak Bluetooth i wejścia audio – jeśli ktoś chciałby podłączyć swoje urządzenie bezprzewodowo lub przez kabel, niestety – tutaj się nie da. To typowo prosty, analogowy sprzęt, co jak wspomniałem jest też jego największą zaletą
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAR1609 Przenośne radio z latarką
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAR1609 Przenośne radio z latarką