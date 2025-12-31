Zelo prenosen z vhodom za slušalke, ki omogočajo zasebno poslušanje

Ta analogni radio je dovolj majhen, da ga lahko spravite v žep ali s priloženim paščkom obesite na zapestje. Zvok napajata 2 bateriji AAA, medtem ko vam vhod za slušalke omogoča zasebno poslušanje, kar je popolno, če poslušate najnovejše športne rezultate, medtem ko nakupujete.