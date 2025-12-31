2 leti garancije
TAR1509/00
FM/AM
Analogno iskanje postaj
Baterijsko delovanje
Ta zelo prenosen radio FM/AM vam zagotavlja čist in jasen zvok vseh vaših priljubljenih vsebin. Z analognim iskanjem postaj lahko hitro najdete, kar iščete, dolga teleskopska antena pa omogoča najboljši možen sprejem, kjer koli ste.
Drsni kolesci vam omogočata iskanje radijskih postaj in nastavitev glasnosti, s priročnim stranskim stikalom pa lahko preklapljate med valovnim pasom FM in AM. Na velikem, preglednem okencu za iskanje postaj lahko vidite, katera frekvenca je nastavljena, in ko je signal močan, sveti LED-indikator.
Ta analogni radio je dovolj majhen, da ga lahko spravite v žep ali s priloženim paščkom obesite na zapestje. Zvok napajata 2 bateriji AAA, medtem ko vam vhod za slušalke omogoča zasebno poslušanje, kar je popolno, če poslušate najnovejše športne rezultate, medtem ko nakupujete.
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