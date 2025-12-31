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Izdelek ni več na voljo
TAR1506/00
FM/MW
Analogno iskanje postaj
Baterijsko delovanje
Iskanje postaj na tem izjemnem prenosnem analognem radiu FM/MW je povsem enostavno tudi, ko niste doma. Za pomikanje kazalca po lestvici zavrtite stranski vrtljivi gumb. Na velikem tradicionalnem okencu za iskanje postaj lahko vidite, kdaj nastavite želeno frekvenco.
Ta majhen radio lahko enostavno upravljate z eno roko. Priročno drsno kolesce omogoča nastavitev glasnosti in vklop/izklop. Vhod za slušalke omogoča zasebno poslušanje, s stranskim stikalom pa lahko izbirate signale FM ali MV.
Pospravite radio v žep in novice bodo vedno z vami, kjer koli ste. Ali pa tekma, ki je preprosto ne smete zamuditi. Ali pogovorna oddaja, ki jo obožujete. Deluje na 2 bateriji AAA, teleskopska antena pa poskrbi, da imate vedno najboljši sprejem.
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