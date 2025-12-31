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  • Klasika žepne velikosti
  • Klasika žepne velikosti
  • Klasika žepne velikosti
  • Klasika žepne velikosti
  • Klasika žepne velikosti
  • Klasika žepne velikosti
  • Klasika žepne velikosti
  • Klasika žepne velikosti
  • Klasika žepne velikosti
  • Klasika žepne velikosti
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  • Klasika žepne velikosti
  • Klasika žepne velikosti
  • Klasika žepne velikosti
  • Klasika žepne velikosti
  • Klasika žepne velikosti
  • Klasika žepne velikosti
  • Klasika žepne velikosti
  • Klasika žepne velikosti
  • Klasika žepne velikosti

Izdelek ni več na voljo

Prenosni radio

TAR1506/00

Klasika žepne velikosti
Odpravite se v naravo s tem prenosnim analognim radiem FM/MW. Enostavno iskanje postaj in čist zvok poskrbita, da ste na tekočem s svojimi najljubšimi oddajami. Bodisi da delate na vrtu bodisi da greste na pohod.
Poglej vse prednosti

Klasika žepne velikosti

  • FM/MW

  • Analogno iskanje postaj

  • Baterijsko delovanje

Klasična oblika. Enostavno iskanje postaj.

Iskanje postaj na tem izjemnem prenosnem analognem radiu FM/MW je povsem enostavno tudi, ko niste doma. Za pomikanje kazalca po lestvici zavrtite stranski vrtljivi gumb. Na velikem tradicionalnem okencu za iskanje postaj lahko vidite, kdaj nastavite želeno frekvenco.

Enostavno upravljanje. Drsno kolesce za nastavljanje glasnosti in vklop/izklop.

Ta majhen radio lahko enostavno upravljate z eno roko. Priročno drsno kolesce omogoča nastavitev glasnosti in vklop/izklop. Vhod za slušalke omogoča zasebno poslušanje, s stranskim stikalom pa lahko izbirate signale FM ali MV.

Zelo prenosen. Idealen za uporabo doma ali na poti.

Pospravite radio v žep in novice bodo vedno z vami, kjer koli ste. Ali pa tekma, ki je preprosto ne smete zamuditi. Ali pogovorna oddaja, ki jo obožujete. Deluje na 2 bateriji AAA, teleskopska antena pa poskrbi, da imate vedno najboljši sprejem.

Tehnične specifikacije

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