Zelo prenosen. Idealen za uporabo doma ali na poti.

Pospravite radio v žep in novice bodo vedno z vami, kjer koli ste. Ali pa tekma, ki je preprosto ne smete zamuditi. Ali pogovorna oddaja, ki jo obožujete. Deluje na 2 bateriji AAA, teleskopska antena pa poskrbi, da imate vedno najboljši sprejem.