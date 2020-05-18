Izdelek ni več na voljo
TAPR802/12
Še več navdušenja
Kar koli počnete, počnite še raje s Philipsovim internetnim radiem. Poleg internetnih postaj, postaj DAB in FM, sta na voljo še združljivost s storitvijo Spotify Connect in možnost pretakanja neposredno s prenosne naprave.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Glasba. Govor. Resnične kriminalne zgodbe. Ta internetni radio je vaša vstopnica do tisoče postaj z vsega sveta, ki oddajajo najrazličnejše programe. Digitalni radijski sprejemnik odlikuje kristalno jasen sprejem. Prednastavite lahko do 20 priljubljenih internetnih postaj, postaj DAB+ ali FM.
4.1
od 5
15
Ocene
tomzi
18/05/2020
Slovenija
Majhen radio primeren za vsako polico
Radio sem kupil za očeta, zdaj odkriva radijske postaje po svetu in je ves navdušen. Izdelek je primeren za vsako kuhinjo ali podobno saj zaradi svoje oblike, sede še v take majhne poličke.
Prednosti
Velikost, zvok, ekran
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAPR802 Internetni radio
Datum uporabe 2019-04-18
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAPR802 Internetni radio
Datum uporabe 2019-04-18
PrimožR
10/02/2020
Slovenija
Odličen internetni radio za kuhinjo
Odličen internetni radio. Postavljenega imamo lepo na okenjski polici v kuhinji, saj se kar nekaj časa v dnevu preživi ob kuhanju.
Prednosti
ravno prav velik in ne zasede veliko prostora
Slabosti
brez komentarja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAPR802 Internetni radio
Datum uporabe 2019-01-10
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAPR802 Internetni radio
Datum uporabe 2019-01-10
ichbin
01/04/2021
Slovensko
internetové rádio TAPR802
som spokojný, len neviem prečo sa občas vráti k starému nastaveniu času
Prednosti
malý
Slabosti
nejde zmeniť farbu displeja, napr pozadie čierne a červené čísla hodín
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAPR802 Internetové rádio
Datum uporabe 2020-03-01
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAPR802 Internetové rádio
Datum uporabe 2020-03-01