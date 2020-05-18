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Izdelek ni več na voljo

Internetni radio

TAPR802/12

4.1

| (15) Ocene

Še več navdušenja

Kar koli počnete, počnite še raje s Philipsovim internetnim radiem. Poleg internetnih postaj, postaj DAB in FM, sta na voljo še združljivost s storitvijo Spotify Connect in možnost pretakanja neposredno s prenosne naprave.

Poglej vse prednosti

Še več navdušenja

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Internetni radio. Na tisoče postaj na dosegu roke.

Glasba. Govor. Resnične kriminalne zgodbe. Ta internetni radio je vaša vstopnica do tisoče postaj z vsega sveta, ki oddajajo najrazličnejše programe. Digitalni radijski sprejemnik odlikuje kristalno jasen sprejem. Prednastavite lahko do 20 priljubljenih internetnih postaj, postaj DAB+ ali FM.

Brezžično pretakanje glasbe prek povezave Bluetooth

Digitalni radio DAB+/FM

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.1

od 5

15

Ocene

2

18/05/2020

Slovenija

Slovenija

Majhen radio primeren za vsako polico

Radio sem kupil za očeta, zdaj odkriva radijske postaje po svetu in je ves navdušen. Izdelek je primeren za vsako kuhinjo ali podobno saj zaradi svoje oblike, sede še v take majhne poličke.

Prednosti

Velikost, zvok, ekran

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAPR802 Internetni radio

Datum uporabe 2019-04-18

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAPR802 Internetni radio

Datum uporabe 2019-04-18

10/02/2020

Slovenija

Slovenija

Odličen internetni radio za kuhinjo

Odličen internetni radio. Postavljenega imamo lepo na okenjski polici v kuhinji, saj se kar nekaj časa v dnevu preživi ob kuhanju.

Prednosti

ravno prav velik in ne zasede veliko prostora

Slabosti

brez komentarja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAPR802 Internetni radio

Datum uporabe 2019-01-10

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAPR802 Internetni radio

Datum uporabe 2019-01-10

01/04/2021

Slovensko

Slovensko

internetové rádio TAPR802

som spokojný, len neviem prečo sa občas vráti k starému nastaveniu času

Prednosti

malý

Slabosti

nejde zmeniť farbu displeja, napr pozadie čierne a červené čísla hodín

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAPR802 Internetové rádio

Datum uporabe 2020-03-01

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAPR802 Internetové rádio

Datum uporabe 2020-03-01

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