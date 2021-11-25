Izdelek ni več na voljo
Vedno tam. Brez motenj.
Brezžične ušesne slušalke z odpravljanjem šumov vam nudijo do 14 ur predvajanja. Z lahkim ovratnim obročem imate slušalke vedno v bližini. Minutno pametno delovanje poskrbi za odlično organiziranost.
13mm aku. en./aku. nepr. hrb. del
Ušesna
Črna
Ovratni obroč
Vodite svoje življenje, ne da bi prijeli telefon: enostavno prosite Pomočnika Google. Pomočnika aktivirate s preprostim pritiskom gumba na ovratnem obroču. Lahko mu ukažete, da odpre vaš koledar, prebere obvestila z vašega telefona, opravi telefonski klic ali pošlje sporočila prijateljem, ureja vaše sezname predvajanja in še mnogo več.
Nič več nadležnih odmevov, ko se pogovarjate po telefonu. Z odpravo zvočnega odmeva je zveza vedno jasna in nemotena.
Tanek ovratni obroč se udobno prilega vašemu vratu.
4.0
od 5
10
Ocene
89%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Elżbieta Figura
25/11/2021
Polska
Słuchawki posiadają wszystko to co powinny posiada
Słuchaweczki są super, przydają się w domu do prowadzenia rozmowy telefonicznej (ręce wolne) można przy okazji rozmowy np. gotować obiad, do słuchania muzyki są super, głośne z funkcją do przodu do tyłu, do biegania, na spacery-wszystko przetestowałam
Prednosti
dobra bateria, łącze bluetooth suuuper
Slabosti
brak
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Datum uporabe 2021-05-25
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Datum uporabe 2021-05-25
Szwed
27/06/2020
Polska
Philips TAPN505BK
Działają zgodnie ze specyfikacją jestem zadowolony nie mam żadnych negatywnych uwag, bardzo dobry odsłuch muzyki jak na słuchawki tego typu. Polecam zakup.
Prednosti
bardzo dobra jakość dżwięku
Slabosti
brak
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Datum uporabe 2020-05-27
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Datum uporabe 2020-05-27
Damiano90
30/04/2020
Polska
Dobre
Żona się ze mnie śmieje że zaraz będę w nich chodzić spać bo noszę je dobre 12h dziennie. Słuchawki trzymają się bardzo dobrze w uszach. Jakość dźwięku jest dobra. Podczas rozmów nie ma żadnych zakłóceń
Prednosti
wygląd/ wygoda / jakość
Slabosti
brak
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Datum uporabe 2019-03-30
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Datum uporabe 2019-03-30