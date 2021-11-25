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Izdelek ni več na voljo

Brezžične ušesne slušalke visoke ločljivosti

TAPN505BK/00

4

| (10) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 89%

Vedno tam. Brez motenj.

Brezžične ušesne slušalke z odpravljanjem šumov vam nudijo do 14 ur predvajanja. Z lahkim ovratnim obročem imate slušalke vedno v bližini. Minutno pametno delovanje poskrbi za odlično organiziranost.

Poglej vse prednosti

Zvok visoke ločljivosti, brezžična uporaba, ANC, ovratni obroč

Vedno tam. Brez motenj.

  • 13mm aku. en./aku. nepr. hrb. del

  • Ušesna

  • Črna

  • Ovratni obroč

Pomočnik Google. Vodite svoje življenje na poti.

Vodite svoje življenje, ne da bi prijeli telefon: enostavno prosite Pomočnika Google. Pomočnika aktivirate s preprostim pritiskom gumba na ovratnem obroču. Lahko mu ukažete, da odpre vaš koledar, prebere obvestila z vašega telefona, opravi telefonski klic ali pošlje sporočila prijateljem, ureja vaše sezname predvajanja in še mnogo več.

Vgrajeni mikrofon z odpravljanjem odmevanja za čist zvok

Nič več nadležnih odmevov, ko se pogovarjate po telefonu. Z odpravo zvočnega odmeva je zveza vedno jasna in nemotena.

Tanek ovratni obroč za celodnevno uporabo. Prenosna torbica.

Tanek ovratni obroč se udobno prilega vašemu vratu.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.0

od 5

10

Ocene

89%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

25/11/2021

Polska

Polska

Słuchawki posiadają wszystko to co powinny posiada

Słuchaweczki są super, przydają się w domu do prowadzenia rozmowy telefonicznej (ręce wolne) można przy okazji rozmowy np. gotować obiad, do słuchania muzyki są super, głośne z funkcją do przodu do tyłu, do biegania, na spacery-wszystko przetestowałam

Prednosti

dobra bateria, łącze bluetooth suuuper

Slabosti

brak

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Datum uporabe 2021-05-25

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Datum uporabe 2021-05-25

27/06/2020

Polska

Polska

Philips TAPN505BK

Działają zgodnie ze specyfikacją jestem zadowolony nie mam żadnych negatywnych uwag, bardzo dobry odsłuch muzyki jak na słuchawki tego typu. Polecam zakup.

Prednosti

bardzo dobra jakość dżwięku

Slabosti

brak

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Datum uporabe 2020-05-27

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Datum uporabe 2020-05-27

30/04/2020

Polska

Polska

Dobre

Żona się ze mnie śmieje że zaraz będę w nich chodzić spać bo noszę je dobre 12h dziennie. Słuchawki trzymają się bardzo dobrze w uszach. Jakość dźwięku jest dobra. Podczas rozmów nie ma żadnych zakłóceń

Prednosti

wygląd/ wygoda / jakość

Slabosti

brak

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Datum uporabe 2019-03-30

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Datum uporabe 2019-03-30

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