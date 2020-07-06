2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
TAPH805BK/00
40-mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
Nadušesne
Na poti bodo te slušalke kos svoji nalogi. Napolnite jih v samo 2 ure. S tem dobite 30 ur predvajanja (ali pogovora) pri izklopljenem aktivnem odpravljanju šumov in 25 ur pri vklopljenem. Z dvema stopnjama hitrega polnjenja, hitro polnjenje in zelo hitro polnjenje, pridobite 2 ali celo 6 dodatnih ur predvajanja.
Pozabite na vse z aktivnim odpravljanjem šumov. Utišajte zvok vlaka ali hrup polne pisarne z enim samim gumbom. Če ste zunaj, lahko poslušate svojo glasbo in hkrati prisluhnete hrupu ulice v načinu Awareness Mode.
Popolnoma uglašene zvočne enote iz neodima poskrbijo za globoke nizke tone in jasne srednjetonske frekvence ne glede na to, ali poslušate glasbo ali podcaste. Mehke blazinice ušesnih školjk pokrijejo cela ušesa in tako pasivno izolirajo zunanji hrup. Naglavni trak je lahek, enostavno prilagodljiv in gladek, zato se vam te slušalke ne bodo zapletle v lase.
3.7
od 5
74
Ocene
Rebeka33
06/07/2020
Slovenija
Dober frekvenčni obseg, najboljši ANC doslej
Preizkusil sem že kar nekaj ANC slušalk. res je, da te Philipsove niso ravno poceni, ampak sem jih nabavil po priporočilu. ANC - dušenje šumov iz okolice deluje res vrhunsko, super so za predvajanje glasbe, za učenje na daljavo, pa tudi za igranje iger, saj se lahko popolnoma skoncentriraš na svoje zadeve. Mikrofon je tudi zelo dober, sam me ostali slišijo povsem razločno.
Prednosti
Kakovost zvoka, ANC, natančen mikrofon, ne tiščijo ušes, kot nekatere druge
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAPH805BK Brezž. čezuš. slušalke z zvokom visoke ločljivosti
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAPH805BK Brezž. čezuš. slušalke z zvokom visoke ločljivosti
tomzi
18/05/2020
Slovenija
top izdelek v tem cenovnem razredu
Odličen zvok in ANC v tem cenovnem razredu, top za na letalo, priložena torbica je kakovostna in omogoča lažje predvsem pa varno prenašanje slušalk
Prednosti
kakovostna izdelava, premium občutek, cena, ANC
Ta ocena je bila podana za TAPH805BK Brezž. čezuš. slušalke z zvokom visoke ločljivosti
Ta ocena je bila podana za TAPH805BK Brezž. čezuš. slušalke z zvokom visoke ločljivosti
Bugi85
30/03/2020
Slovenija
Vse OK tudi po pol leta
Slušalke sem kupil pred pol leta. Baterija mi še vedno drži cel teden, blazinice so kot nove. V glavnem vse BP.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAPH805BK Brezž. čezuš. slušalke z zvokom visoke ločljivosti
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAPH805BK Brezž. čezuš. slušalke z zvokom visoke ločljivosti
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