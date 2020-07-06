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Izdelek ni več na voljo

Brezž. čezuš. slušalke z zvokom visoke ločljivosti

TAPH805BK/00

3.7
| (74) Ocene
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Poslušajte glasbo, ne dežja. V brezžičnih čezušesnih slušalkah lahko funkcijo aktivnega odpravljanja šumov prilagodite trenutnim razmeram. Zagotavljajo 30 ur predvajanja in prilagodljivo hitro polnjenje, zato bodo z vami ves čas potovanja.
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Brezžične čezušesne slušalke s tehnologijo aktivnega odpravljanja šumov

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  • 40-mm pogonske enote/zaprt hrbtni del

  • Nadušesne

30 ur predvajanja ali pogovorov (25 ur z vklopljenim ANC-jem)

Na poti bodo te slušalke kos svoji nalogi. Napolnite jih v samo 2 ure. S tem dobite 30 ur predvajanja (ali pogovora) pri izklopljenem aktivnem odpravljanju šumov in 25 ur pri vklopljenem. Z dvema stopnjama hitrega polnjenja, hitro polnjenje in zelo hitro polnjenje, pridobite 2 ali celo 6 dodatnih ur predvajanja.

Aktivno odpravljanje šumov (ANC). Nemoteno se prepustite glasbi.

Pozabite na vse z aktivnim odpravljanjem šumov. Utišajte zvok vlaka ali hrup polne pisarne z enim samim gumbom. Če ste zunaj, lahko poslušate svojo glasbo in hkrati prisluhnete hrupu ulice v načinu Awareness Mode.

Eleganten, prilagodljiv naglavni trak. Mehke ušesne školjke.

Popolnoma uglašene zvočne enote iz neodima poskrbijo za globoke nizke tone in jasne srednjetonske frekvence ne glede na to, ali poslušate glasbo ali podcaste. Mehke blazinice ušesnih školjk pokrijejo cela ušesa in tako pasivno izolirajo zunanji hrup. Naglavni trak je lahek, enostavno prilagodljiv in gladek, zato se vam te slušalke ne bodo zapletle v lase.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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3.7

od 5

74

Ocene

06/07/2020

Slovenija

Slovenija

Dober frekvenčni obseg, najboljši ANC doslej

Preizkusil sem že kar nekaj ANC slušalk. res je, da te Philipsove niso ravno poceni, ampak sem jih nabavil po priporočilu. ANC - dušenje šumov iz okolice deluje res vrhunsko, super so za predvajanje glasbe, za učenje na daljavo, pa tudi za igranje iger, saj se lahko popolnoma skoncentriraš na svoje zadeve. Mikrofon je tudi zelo dober, sam me ostali slišijo povsem razločno.

Prednosti

Kakovost zvoka, ANC, natančen mikrofon, ne tiščijo ušes, kot nekatere druge

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAPH805BK Brezž. čezuš. slušalke z zvokom visoke ločljivosti

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAPH805BK Brezž. čezuš. slušalke z zvokom visoke ločljivosti

18/05/2020

Slovenija

Slovenija

top izdelek v tem cenovnem razredu

Odličen zvok in ANC v tem cenovnem razredu, top za na letalo, priložena torbica je kakovostna in omogoča lažje predvsem pa varno prenašanje slušalk

Prednosti

kakovostna izdelava, premium občutek, cena, ANC

Ta ocena je bila podana za TAPH805BK Brezž. čezuš. slušalke z zvokom visoke ločljivosti

Ta ocena je bila podana za TAPH805BK Brezž. čezuš. slušalke z zvokom visoke ločljivosti

30/03/2020

Slovenija

Slovenija

Vse OK tudi po pol leta

Slušalke sem kupil pred pol leta. Baterija mi še vedno drži cel teden, blazinice so kot nove. V glavnem vse BP.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAPH805BK Brezž. čezuš. slušalke z zvokom visoke ločljivosti

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAPH805BK Brezž. čezuš. slušalke z zvokom visoke ločljivosti

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