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  • Fotografija nadomestnega izdelka
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  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
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Izdelek ni več na voljo

Zvočnik Bluetooth za zabave

TANX200/10

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Naj zadonijo nizki toni

Naj v vaši sobi zadoni z zvočnikom Bluetooth za zabave, ki je opremljen z dvema zvočnima enotama za nizke tone. Priključite lahko kitaro in mikrofon ter ustvarjate svoje skladbe. Zvočnik vam nudi tudi svetlobne učinke za zabave, zabavne funkcije za karaoke in 14-urno avtonomijo predvajanja.

Poglej vse prednosti

Naj zadonijo nizki toni

  • Bluetooth®

Avdio vhod in izhod (3,5 mm)

Funkcije za karaoke: odmev, preklop med ženskim in moškim glasom, izenačevalnik vokala

Funkcije za karaoke: odmev, preklop med ženskim in moškim glasom, izenačevalnik vokala

Dimenzije: 268 x 556 x 285 mm

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

21/08/2020

Україна

Україна

З поставленою задачею справляється супер

Якість звуку вражає,чудові баси.Класно що є вхід для мікрофону.

Prednosti

За

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки

Datum uporabe 2020-07-20

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки

Datum uporabe 2020-07-20

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