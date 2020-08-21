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Naj zadonijo nizki toni
Naj v vaši sobi zadoni z zvočnikom Bluetooth za zabave, ki je opremljen z dvema zvočnima enotama za nizke tone. Priključite lahko kitaro in mikrofon ter ustvarjate svoje skladbe. Zvočnik vam nudi tudi svetlobne učinke za zabave, zabavne funkcije za karaoke in 14-urno avtonomijo predvajanja.
Bluetooth®
Funkcije za karaoke: odmev, preklop med ženskim in moškim glasom, izenačevalnik vokala
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
OTAMAN
21/08/2020
Україна
З поставленою задачею справляється супер
Якість звуку вражає,чудові баси.Класно що є вхід для мікрофону.
Prednosti
За
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки
Datum uporabe 2020-07-20
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки
Datum uporabe 2020-07-20