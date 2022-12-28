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Izdelek ni več na voljo

Mikro glasbeni sistem

TAM6805/10

4.1

| (14) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 82%

Vse v enem

Ta kompaktni mikro sistem vse v enem z internetnim radiem, storitvijo Spotify Connect, povezavo Bluetooth in CD-predvajalnikom lahko predvaja vse. Prek avdio vhoda ali priključka USB lahko priklopite tudi druge vire zvoka. Uživajte v bogatejšem zvoku iz sistema, ki se prilega v skoraj vsak prostor.

Poglej vse prednosti

Vse v enem

  • Internetni radio, DAB+

  • Bluetooth, Spotify Connect

  • USB, MP3-CD

  • 50 W

Vsa glasba, podcasti in še več

Vsa glasba, podcasti in še več

Od klasičnih skladb do najnovejših podcastov. S Spotify Connect lahko pretakate najkakovostnejši signal storitve Spotify prek povezave Wi-Fi. Pretakate lahko tudi sezname predvajanja in druge vsebine prek povezave Bluetooth, predvajate CD-je ali pa priklopite druge vire prek avdio vhoda ali priključka USB.

Internetni radio. Radio DAB+ FM.

Internetni radio. Radio DAB+ FM.

Internetni radio je vaša vstopnica do tisoče postaj z vsega sveta, ki oddajajo najrazličnejše programe. Digitalni radijski sprejemnik odlikuje kristalno jasen sprejem. Prednastavite lahko priljubljene internetne postaje, postaje DAB+ ali FM.

Vgrajeni zvočniški sistem bass-reflex

Vgrajeni zvočniški sistem bass-reflex

V ohišju tega mikro sistema vse v enem sta vgrajena dva zvočnika. Zvočni enoti polnega razpona in odprtine za bass-reflex zagotavljajo čist zvok in močne nizke tone. Izhodna moč 50 W je idealna za kuhinje, pisarne in manjše dnevne prostore.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.1

od 5

14

Ocene

82%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

28/12/2022

Slovenija

Slovenija

Veliko funkcij, zelo zadovoljen!

Na splošno sem z izdelkom zelo zadovoljen. Ima pa kar nekaj stvari, ki bi jih proizvajalec moral popraviti: - povezljivost z omrežjem: zelo pogrešam RJ45 vtičnico, da bi ga lahko preko UTP kabla priključil na ethernet (trenutno podpira samo Wi-Fi) - tray CD-ja je zelo cenen - kar preveč fin se mi zdi in imam občutek, da se bo vsak čas odlomil. Tray bi moral biti močan in tudi ves mehanizem bolj robusten. Poleg tega me nekako moti 'time-out', ki ga ima: po nekaj časa se tray samodejno zapre. Včasih je to verjetno v redu, lahko pa povzroči težave in tako kakšen CD stisne - zato mogoče najprej tray s tipko zaprete in ponovno odprete, da CDja ne stisnete (in poškodujete). - USB: ta ima pa kar nekaj težav sam s seboj: na USB ključku imam zelo veliko pesmi (nekaj tisoč) v več direktorijih. Občasno ne prebere USB ključka in je potrebno ponovno pognati branje datotek, da sploh začne s predvajanjem prvega na seznamu. Imam več kot 99 imenikov (direktorijev). Firmware ima bug in za vse direktorije od 99 naprej piše, da je folder 99 (F099). Napaka. Poleg tega je možno izbrati n-to pesem po vrsti, če na daljincu vtipkamo številko pesmi (od 1 do 999) - se pravi, če jih imam več kot 999 ta funkcija ne dela. Popraviti bi bilo potrebno iskanje oziroma browsanje po direktorijih - trenutno lahko samo sekvenčno po vrsti (s tipko gor na daljincu, tipka desno (ali levo) se pomika po pesmih naprej oziroma nazaj) - browsanje po USBju bi moralo biti res bolj uporabniku prijazno - sprehajanje po direktorijih sem ter tja. In še namig za uporabo USB priključka: namestil sem kratek (20 ali 30 cm) dolg podaljšek, ki je vedno priključen v radio - na ta način se priključek ne deformira - tako lahko samo kabel zamenjam, ko je potreba. Verjetno se še kaj najde. Naj bo to za tokrat.

Prednosti

Vreden nakupa, ličen izdelek. In še vedno zna predvajati dobre stare CDje

Slabosti

Ni RJ45 vtičnice, uporabniški vmesnik za predvajanje z USB ključkov ima nekaj pomanjkljivosti

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAM6805 Mikro glasbeni sistem

Datum uporabe 2021-12-28

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAM6805 Mikro glasbeni sistem

Datum uporabe 2021-12-28

08/02/2023

Slovensko

Slovensko

Preverjen kupec

xxx

dobrý zvuk, funkcie , všetko funguje , funkcia sleep (zložitejšie spúšťanie , v noci ked nevidím.

Prednosti

rozmery, DAB+

Slabosti

funkcia sleep ,by sa mohla jednoduchšie zapínať.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAM6805 Hudobný mikrosystém

Datum uporabe 2023-01-08

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAM6805 Hudobný mikrosystém

Datum uporabe 2023-01-08

06/12/2024

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

TAM6805

Mikrosystém TAM6805 mi naprosto vyhovuje. Po všech těch super hi-fi, stereo, quadro mašinách, co jsem měl za život, mi bohatě stačí. Konečně jednoduché nastavení a vyvolávání předvolených stanic z různých zdrojů

Prednosti

Velikost, výkon, cena.

Slabosti

Trochu složitější listování v nabídce, ale nakonec se vždy někam dostanu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAM6805 Hudební mikrosystém

Datum uporabe 2023-11-06

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAM6805 Hudební mikrosystém

Datum uporabe 2023-11-06

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