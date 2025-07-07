2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
TAM4505/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, DAB+ in FM
Vrata USB za polnjenje
60 W, avdio vhod
S tem elegantnim mikro sistemom lahko predvajate sezname skladb, CD-plošče ter poslušate radio DAB+ in FM. Digitalni radijski sprejemnik z 20 prednastavitvami zagotavlja kristalno jasen sprejem, CD-predvajalnik podpira format MP3-CD, predvaja pa tudi posnete CD-plošče.
Te regalne zvočnike, zaradi kombinacije nizkotonca, visokotonca in odprtine bass-reflex, odlikujeta jasen zvok in odlična reprodukcija nizkih tonov. Izhodna moč 60 W zagotavlja dovolj močan zvok v vsakem prostoru. Ti zvočniki so popolna izbira za postavitev v salonu ali odprtem bivalnem prostoru.
Osrednja enota v dveh barvah in ohišje zvočnika spominjata na zasnovo retro sistemov Hi-Fi. Teksturirano kolesce za nastavitev glasnosti upravljanju dodaja analogen pridih, spredaj pa so gumbi za predvajanje in izbiro vira.
4.0
od 5
5
Ocene
ADAM 83
07/07/2025
Polska
Del promocije
Preverjen kupec
Mikrowieza Philips
Mikrowieza jest dobrej jakości, jakość dźwięku bardzo dobra, jakość wykonania jest dobra łączność Bluetooth jest szybka i sprawna, jedyny minus to podłączenie głośników zamiast kabelków wolał bym inne rozwiązanie np dobrej jakości wtyczki lub coś innego. Ogólnie wieża sprawuje się bardzo dobrze.
Prednosti
Dobra jakość wykonania ogólnie produkt jest ok
Slabosti
Podlaczenie głośników zamiast kabelków inne rozwiązanie
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAM4505 Mikrowieża
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAM4505 Mikrowieża
davry
06/05/2024
Polska
cena vs oczekiwania
Cena jest adekwatna do podstawowych oczekiwan wobec sprzetu. fajny myk jest taki, ze mozesz dobrac styl otwarzania - to jest OK. Ladnie wyglada. Nie jest SUPER glosna, ale na impreze na ogrodku - jak u mnie - zdala test na 5.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAM4505 Mikrowieża
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAM4505 Mikrowieża
K i M
03/01/2021
Polska
Pozytywne zaskoczenie.
Bardzo dobry dżwięk jak na tą półkę cenową, wieża gra bardzo przyjemnie, jest w stanie nagłośnić pomieszczenie 30 m2. Połączenie przez Bluetooth bezproblemowe - korzystamy z laptopa i iPhone'a. Obsługa intuicyjna, sprytny pilocik.
Prednosti
Dobry dźwięk, łatwość połączeń z urządzeniami zewnętrznymi, intuicyjna obsługa.
Slabosti
Jedyny minus - cieniutkie kabelki od kolumn, niewymienialne bo podłączone na stałe w kolumnach.
Ta ocena je bila podana za TAM4505 Mikrowieża
Ta ocena je bila podana za TAM4505 Mikrowieża