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  • Eleganten videz. Bogati zvoki.
  • Eleganten videz. Bogati zvoki.
  • Eleganten videz. Bogati zvoki.
  • Eleganten videz. Bogati zvoki.
  • Eleganten videz. Bogati zvoki.
  • Eleganten videz. Bogati zvoki.
  • Eleganten videz. Bogati zvoki.
  • Eleganten videz. Bogati zvoki.
  • Eleganten videz. Bogati zvoki.
  • Eleganten videz. Bogati zvoki.
  • Eleganten videz. Bogati zvoki.
  • Eleganten videz. Bogati zvoki.
  • Eleganten videz. Bogati zvoki.
  • Eleganten videz. Bogati zvoki.
  • Eleganten videz. Bogati zvoki.
  • Eleganten videz. Bogati zvoki.

Izdelek ni več na voljo

Mikro glasbeni sistem

TAM4505/12

4
| (5) Ocene
Eleganten videz. Bogati zvoki.
Obogatite izkušnjo domačega poslušanja z mikrosistemom klasičnega videza. Uživajte v kristalno čistem digitalnem radiu DAB+ ali radiu FM, pretočno predvajajte glasbo in podcaste ter predvajajte CD-je – vse to z bogatim zvokom z močjo 60 W. Poleg tega lahko nanj priklopite tudi druge vire zvoka, in sicer prek priključka USB ali avdio vhoda.
Poglej vse prednosti

Eleganten videz. Bogati zvoki.

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, DAB+ in FM

  • Vrata USB za polnjenje

  • 60 W, avdio vhod

Vsa vaša glasba

S tem elegantnim mikro sistemom lahko predvajate sezname skladb, CD-plošče ter poslušate radio DAB+ in FM. Digitalni radijski sprejemnik z 20 prednastavitvami zagotavlja kristalno jasen sprejem, CD-predvajalnik podpira format MP3-CD, predvaja pa tudi posnete CD-plošče.

Zvočniki s tehnologijo bass-reflex. Polnejši nizki toni.

Te regalne zvočnike, zaradi kombinacije nizkotonca, visokotonca in odprtine bass-reflex, odlikujeta jasen zvok in odlična reprodukcija nizkih tonov. Izhodna moč 60 W zagotavlja dovolj močan zvok v vsakem prostoru. Ti zvočniki so popolna izbira za postavitev v salonu ali odprtem bivalnem prostoru.

Klasična oblika

Osrednja enota v dveh barvah in ohišje zvočnika spominjata na zasnovo retro sistemov Hi-Fi. Teksturirano kolesce za nastavitev glasnosti upravljanju dodaja analogen pridih, spredaj pa so gumbi za predvajanje in izbiro vira.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.0

od 5

5

Ocene

3
2

07/07/2025

Polska

Polska

Preverjen kupec

Mikrowieza Philips

Mikrowieza jest dobrej jakości, jakość dźwięku bardzo dobra, jakość wykonania jest dobra łączność Bluetooth jest szybka i sprawna, jedyny minus to podłączenie głośników zamiast kabelków wolał bym inne rozwiązanie np dobrej jakości wtyczki lub coś innego. Ogólnie wieża sprawuje się bardzo dobrze.

Prednosti

Dobra jakość wykonania ogólnie produkt jest ok

Slabosti

Podlaczenie głośników zamiast kabelków inne rozwiązanie

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAM4505 Mikrowieża

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAM4505 Mikrowieża

06/05/2024

Polska

Polska

cena vs oczekiwania

Cena jest adekwatna do podstawowych oczekiwan wobec sprzetu. fajny myk jest taki, ze mozesz dobrac styl otwarzania - to jest OK. Ladnie wyglada. Nie jest SUPER glosna, ale na impreze na ogrodku - jak u mnie - zdala test na 5.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAM4505 Mikrowieża

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAM4505 Mikrowieża

03/01/2021

Polska

Polska

Pozytywne zaskoczenie.

Bardzo dobry dżwięk jak na tą półkę cenową, wieża gra bardzo przyjemnie, jest w stanie nagłośnić pomieszczenie 30 m2. Połączenie przez Bluetooth bezproblemowe - korzystamy z laptopa i iPhone'a. Obsługa intuicyjna, sprytny pilocik.

Prednosti

Dobry dźwięk, łatwość połączeń z urządzeniami zewnętrznymi, intuicyjna obsługa.

Slabosti

Jedyny minus - cieniutkie kabelki od kolumn, niewymienialne bo podłączone na stałe w kolumnach.

Ta ocena je bila podana za TAM4505 Mikrowieża

Ta ocena je bila podana za TAM4505 Mikrowieża

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