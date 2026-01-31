2 leti garancije
Zvočniki Bass Reflex
20 W
Bluetooth 5.4
DAB+/FM, CD, USB, avdio vhod
Uživali boste v čistem in jasnem stereo zvoku z globokimi basi, saj bosta regalna zvočnika povsem izkoristila veliko izhodno moč sistema (20 W RMS), 3-palčne nizkotonce in odprtine za bass-reflex. Z digitalnim nadzorom zvoka lahko izbirate prednastavljene sloge zvoka. Ne glede na to, ali boste poslušali glasbo ali radijske drame, bo izbira najboljšega zvoka za to vsebino zagotovljena.
Glasba, podkasti, novice, drame, športne oddaje – izbira je neskončna. Poslušate lahko izjemno jasen zvok radijskih postaj DAB+/FM, pretakate zvok prek povezave Bluetooth ali pa sistem povežete z drugimi viri, kot so pogoni USB prek vrat USB ali gramofoni prek vhoda avdio. Digitalni radijski sprejemnik z 20 prednastavitvami zagotavlja povsem jasen sprejem, CD-predvajalnik pa podpira formate MP3-CD in posnete plošče CD.
Podprta sta tehnologija Bluetooth LE Audio in kodek LC3, ki zagotavljata bistveno boljši zvok pri pretakanju. Podprta je tudi tehnologija Auracast, zato lahko pretakate iz združljive pametne naprave v mikro sistem in druge zvočnike, združljive s tehnologijo Auracast.
4.5
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
JirkaJ
31/01/2026
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Ok
Pro běžný poslech úplně dostačující. Na ozvučení většího prostoru by systém nestačil, do běžného pokoje ok
Prednosti
Malý, pěkný, funkčně dostačující
Slabosti
Mohl by mít nastavitelný ekvalizer podle vlastních preferencí
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAM3505M2 Hudební mikrosystém
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAM3505M2 Hudební mikrosystém
Kapinko
11/10/2025
Slovensko
Preverjen kupec
Dobrý produkt
Dizajnovo pekný výrobok, DAB zatiaľ málo využiteľný, FM dobrý príjem. Prehrávanie z telefónu (alebo iný zdroj) sa bije s ovládaním prístroja cez aplikáciu (automaticky sa vypne, treba v BT vypnúť prepojenie a znova aktivovať aplikáciu)
Prednosti
Dizajnovo pekný výrobok, DAB vynikajúca kvalita ale zatiaľ málo využiteľný, FM dobrý príjem, využite externých zdrojov prehrávania CD a USB..
Slabosti
Prehrávanie z telefónu (alebo iný zdroj) sa bije s ovládaním prístroja cez aplikáciu (automaticky sa vypne, treba v BT vypnúť prepojenie a znova aktivovať aplikáciu
Ta ocena je bila podana za TAM3505M2 Hudobný mikrosystém
Ta ocena je bila podana za TAM3505M2 Hudobný mikrosystém