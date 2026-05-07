2 leti garancije
TAM3205M2/12
Zvočniki Bass Reflex
20 W
Bluetooth 5.4
FM, CD, USB, avdio vhod
Uživali boste v čistem in jasnem stereo zvoku z globokimi basi, saj bosta regalna zvočnika povsem izkoristila veliko izhodno moč sistema (20 W RMS), 3-palčne nizkotonce in odprtine za bass-reflex. Z digitalnim nadzorom zvoka lahko izbirate prednastavljene sloge zvoka. Ne glede na to, ali boste poslušali glasbo ali radijske drame, bo izbira najboljšega zvoka za to vsebino zagotovljena.
Glasba, podkasti, novice, drame, športne oddaje – izbira je neskončna. Pretakajte zvok prek povezave Bluetooth, poslušajte radijske postaje FM ali pa sistem povežete z drugimi viri, kot so pogoni USB prek vrat USB ali gramofoni prek vhoda avdio. Digitalni radijski sprejemnik z 20 prednastavitvami zagotavlja povsem jasen sprejem, CD-predvajalnik pa podpira formate MP3-CD in posnete plošče CD.
Podprta sta tehnologija Bluetooth LE Audio in kodek LC3, ki zagotavljata bistveno boljši zvok pri pretakanju. Podprta je tudi tehnologija Auracast, zato lahko pretakate iz združljive pametne naprave v mikro sistem in druge zvočnike, združljive s tehnologijo Auracast.
5.0
od 5
1
Ocena
Czesiek49
07/05/2026
Polska
Del promocije
Preverjen kupec
Nie wiem jak ustawić zegar na wyświetlaczu.
Nie raz słyszałem opinie o produktach Phillips i muszę stwierdzić że opinia była słuszna !!!
Ta ocena je bila podana za TAM3205M2 Mikrowieża
Date of Use 2026-03-21
Ta ocena je bila podana za TAM3205M2 Mikrowieża
Date of Use 2026-03-21