Izdelek ni več na voljo
Izjemno tanek. S številnimi funkcijami.
Malo prostora? Vseeno imate lahko veliko razvedrila. Poleg internetnega radia in radia DAB+ vam ta tanek mikro sistem, ki ga lahko namestite na steno, nudi združljivost s storitvijo Spotify Connect in možnost pretakanja prek Bluetootha. Lahko celo povežete CD-predvajalnik ali snemalno enoto.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Iščete nekaj, kar bi lahko poslušali? Ta mikro sistem vam zagotavlja digitalni ali internetni radio brez prasketanja, s tisoči postajami z vsega sveta. Pretakate lahko glasbo, podcaste in še več prek Bluetootha, avdio vhod pa omogoča priklop žičnih virov.
Ta tanek mikro sistem lahko pustite, da prosto stoji na priloženem stojalu ali pa stojalo odstranite in sistem namestite neposredno na steno. Dve zvočni enoti polnega razpona omogočata čisti stereo zvok.
Pretakate iz storitve Spotify? Ta internetni radio Bluetooth je opremljen s storitvijo Spotify Connect. Medtem ko radio pretaka najkakovostnejši signal storitve Spotify neposredno iz strežnikov te storitve, ga lahko daljinsko upravljate z mobilno napravo. Dve zvočni enoti polnega razpona omogočata čisti stereo zvok.
4.2
od 5
10
Ocene
89%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
zelenjavna juha
11/05/2021
Slovenija
Internetni radio za vsak kotiček!
Možnost stenske montaže je TOP, saj ga lahko tako skrijemo v vsak kotiček in ne zavzema dragocenega prostora na kuhinjskem pultu. DAB in internet radio pa zagotavljata da bo naprava še dolgo aktualna.
Prednosti
glasnost, oblika, stenska montaža, ekran
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAM2805 Internetni radio
Datum uporabe 2020-04-11
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAM2805 Internetni radio
Datum uporabe 2020-04-11
Rebeka33
06/07/2020
Slovenija
Odličen DAB+ sprejem, še boljši internetni radio
Enostaven za uporabo in eden redkih, ki imajo internetni radio in za to ne potrebuješ telefona. Izdelek bi priporočil prijateljem, ki radi poslušajo glasbo od vsepovsod.
Prednosti
Internetni radio, Bluetooth, stenska montaža
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAM2805 Internetni radio
Datum uporabe 2020-06-06
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAM2805 Internetni radio
Datum uporabe 2020-06-06
Gigi25*
07/01/2024
Slovensko
Preverjen kupec
Rádio cez internet
Nakoľko mame slabý signál používame rádio cez internet a dá sa naladiť vysielanie rôznych krajín
Prednosti
Pripojenie na internet
Slabosti
Nema žiadny audio výstup
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAM2805 Internetové rádio
Datum uporabe 2022-12-07
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAM2805 Internetové rádio
Datum uporabe 2022-12-07