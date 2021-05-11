IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Življenjski slog izdelka
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Življenjski slog izdelka

Izdelek ni več na voljo

Internetni radio

TAM2805/10

4.2

| (10) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 89%

Izjemno tanek. S številnimi funkcijami.

Malo prostora? Vseeno imate lahko veliko razvedrila. Poleg internetnega radia in radia DAB+ vam ta tanek mikro sistem, ki ga lahko namestite na steno, nudi združljivost s storitvijo Spotify Connect in možnost pretakanja prek Bluetootha. Lahko celo povežete CD-predvajalnik ali snemalno enoto.

Poglej vse prednosti

Izjemno tanek. S številnimi funkcijami.

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

En majhen sistem za vso vašo glasbo

Iščete nekaj, kar bi lahko poslušali? Ta mikro sistem vam zagotavlja digitalni ali internetni radio brez prasketanja, s tisoči postajami z vsega sveta. Pretakate lahko glasbo, podcaste in še več prek Bluetootha, avdio vhod pa omogoča priklop žičnih virov.

Popolno za manjše prostore

Ta tanek mikro sistem lahko pustite, da prosto stoji na priloženem stojalu ali pa stojalo odstranite in sistem namestite neposredno na steno. Dve zvočni enoti polnega razpona omogočata čisti stereo zvok.

Enostavno pretakanje. Veličastno poslušanje

Pretakate iz storitve Spotify? Ta internetni radio Bluetooth je opremljen s storitvijo Spotify Connect. Medtem ko radio pretaka najkakovostnejši signal storitve Spotify neposredno iz strežnikov te storitve, ga lahko daljinsko upravljate z mobilno napravo. Dve zvočni enoti polnega razpona omogočata čisti stereo zvok.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.2

od 5

10

Ocene

89%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

11/05/2021

Slovenija

Slovenija

Internetni radio za vsak kotiček!

Možnost stenske montaže je TOP, saj ga lahko tako skrijemo v vsak kotiček in ne zavzema dragocenega prostora na kuhinjskem pultu. DAB in internet radio pa zagotavljata da bo naprava še dolgo aktualna.

Prednosti

glasnost, oblika, stenska montaža, ekran

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAM2805 Internetni radio

Datum uporabe 2020-04-11

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAM2805 Internetni radio

Datum uporabe 2020-04-11

06/07/2020

Slovenija

Slovenija

Odličen DAB+ sprejem, še boljši internetni radio

Enostaven za uporabo in eden redkih, ki imajo internetni radio in za to ne potrebuješ telefona. Izdelek bi priporočil prijateljem, ki radi poslušajo glasbo od vsepovsod.

Prednosti

Internetni radio, Bluetooth, stenska montaža

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAM2805 Internetni radio

Datum uporabe 2020-06-06

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAM2805 Internetni radio

Datum uporabe 2020-06-06

07/01/2024

Slovensko

Slovensko

Preverjen kupec

Rádio cez internet

Nakoľko mame slabý signál používame rádio cez internet a dá sa naladiť vysielanie rôznych krajín

Prednosti

Pripojenie na internet

Slabosti

Nema žiadny audio výstup

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAM2805 Internetové rádio

Datum uporabe 2022-12-07

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAM2805 Internetové rádio

Datum uporabe 2022-12-07

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki