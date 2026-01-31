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TAJS50/00
Dom je tam, kjer je vaša glasba
Sproščajte se z zvočnikom Bluetooth, ki vas vabi, da se počutite kot doma. 20-urna avtonomija predvajanja in funkcija polnilne postaje. Tkanina zvočnika iz mešanice volne in zgornja plošča iz poliranega jekla bosta dopolnila tudi najbolj minimalistično notranjo opremo.
Bluetooth®
Izhodna moč 30 W
20-urna avtonomija predvajanja
Vgrajena funkcija polnilne postaje
Ta kompakten zvočnik Bluetooth, zasnovan v sodelovanju z Georgom Jensenom, je preprost, a čudovit. Zgornja plošča iz poliranega jekla je v čudovitem kontrastu s taktilno tkanino zvočnika Kvadrat. Diskretni podpisi blagovne znamke predstavljajo subtilen poklon Philipsu in Georgu Jensenu.
Ta zvočnik je prekrit z zvočno prepustno tkanino najvišjega kakovostnega razreda, proizvajalca Kvadrat. Čudoviti material z mešanico volne je akustično prepusten, tako da se lahko zvok pravilno reproducira v prostor.
Povsem napolnjena baterija se ponaša z 20-urno avtonomijo predvajanja. Zvočnik ima brezžični doseg do 20 m. Združite ga lahko z enakim zvočnikom Philips/Georg Jensen in glasbo predvajate v stereu. Enostavno pritisnite gumb za združevanje zvočnika.
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