Dom je tam, kjer je vaša glasba

Sproščajte se z zvočnikom Bluetooth, ki vas vabi, da se počutite kot doma. 20-urna avtonomija predvajanja in funkcija polnilne postaje. Tkanina zvočnika iz mešanice volne in zgornja plošča iz poliranega jekla bosta dopolnila tudi najbolj minimalistično notranjo opremo.