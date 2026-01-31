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Izdelek ni več na voljo

Zvočnik Philips/Georg Jensen

TAJS50/00

Dom je tam, kjer je vaša glasba

Sproščajte se z zvočnikom Bluetooth, ki vas vabi, da se počutite kot doma. 20-urna avtonomija predvajanja in funkcija polnilne postaje. Tkanina zvočnika iz mešanice volne in zgornja plošča iz poliranega jekla bosta dopolnila tudi najbolj minimalistično notranjo opremo.

Poglej vse prednosti

Dom je tam, kjer je vaša glasba

  • Bluetooth®

  • Izhodna moč 30 W

  • 20-urna avtonomija predvajanja

  • Vgrajena funkcija polnilne postaje

Serija Philips & Georg Jensen

Serija Philips & Georg Jensen

Ta kompakten zvočnik Bluetooth, zasnovan v sodelovanju z Georgom Jensenom, je preprost, a čudovit. Zgornja plošča iz poliranega jekla je v čudovitem kontrastu s taktilno tkanino zvočnika Kvadrat. Diskretni podpisi blagovne znamke predstavljajo subtilen poklon Philipsu in Georgu Jensenu.

Tkanina zvočnika Kvadrat. Zasnovana za prepuščanje zvoka.

Tkanina zvočnika Kvadrat. Zasnovana za prepuščanje zvoka.

Ta zvočnik je prekrit z zvočno prepustno tkanino najvišjega kakovostnega razreda, proizvajalca Kvadrat. Čudoviti material z mešanico volne je akustično prepusten, tako da se lahko zvok pravilno reproducira v prostor.

20-urna avtonomija predvajanja. Združite za stereo zvok.

20-urna avtonomija predvajanja. Združite za stereo zvok.

Povsem napolnjena baterija se ponaša z 20-urno avtonomijo predvajanja. Zvočnik ima brezžični doseg do 20 m. Združite ga lahko z enakim zvočnikom Philips/Georg Jensen in glasbo predvajate v stereu. Enostavno pritisnite gumb za združevanje zvočnika.

Tehnične specifikacije

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