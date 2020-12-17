IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Posnetek z enim izdelkom
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Življenjski slog izdelka
  • Posnetek z enim izdelkom
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Življenjski slog izdelka

Izdelek ni več na voljo

Zvočnik Philips/Georg Jensen

TAJS30/00

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Vzemite glasbo s seboj. V slogu.

Čudovito zaobljen, čudovito taktilen. Tkanina zvočnika je iz mešanice volne, zgornja plošča pa iz poliranega jekla, tako bo mali zvočnik Bluetooth privabljal poglede, kamorkoli boste šli. Nudi vam čist zvok in do 6-urno avtonomijo predvajanja.

Poglej vse prednosti

Vzemite glasbo s seboj. V slogu.

  • Bluetooth®

  • Izhodna moč 4 W

  • 6-urna avtonomija predvajanja

  • Razred vodoodpornosti IPX7

Taktilna harmonija. Elementi iz poliranega jekla po zasnovi Georga Jensena.

Taktilna harmonija. Elementi iz poliranega jekla po zasnovi Georga Jensena.

Ta majhen, zaobljen zvočnik Bluetooth, zasnovan v sodelovanju z Georgom Jensenom, je preprost, a čudovit. Zgornja plošča iz poliranega jekla je v čudovitem kontrastu s taktilno tkanino zvočnika Kvadrat. Diskretni podpisi blagovne znamke predstavljajo subtilen poklon Philipsu in Georgu Jensenu.

Tkanina zvočnika Kvadrat. Zasnovana za prepuščanje zvoka.

Tkanina zvočnika Kvadrat. Zasnovana za prepuščanje zvoka.

Ta zvočnik je prekrit z zvočno prepustno tkanino najvišjega kakovostnega razreda, proizvajalca Kvadrat. Čudoviti material z mešanico volne je akustično prepusten, tako da se lahko zvok pravilno reproducira v prostor.

6-urna avtonomija predvajanja. Združite za stereo zvok.

6-urna avtonomija predvajanja. Združite za stereo zvok.

Povsem napolnjena baterija se ponaša z 6-urno avtonomijo predvajanja. Zvočnik je opremljen z gumbi za upravljanje glasnosti. Združite ga lahko z enakim zvočnikom Philips/Georg Jensen in glasbo predvajate v stereu. Enostavno za 2 sekundi pridržite gumb za vklop.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

17/12/2020

Polska

Polska

Mały, świetnie wykonany wariat

Wykonanie premium, świetny materiał i piękny metalowy element. Zazwyczaj nie przywiązuję uwagi do detali, ale ten głośnik jest świetnie wykonany. Wiadomo, że jeśli chcemy doskonałych wrażeń z odsłuchu to nic nie zastąpi zestawu z porządnym amplitunerem i kolumnami. Ten głośnik jednak doskonale sprawdzi się na weekend za miastem i jakąś małą imprezkę, której chętnie będzie przygrywał. Dźwięk jest czysty w górnych i średnich tonach. Niskie tony są słyszalne, ale fizyki nie oszukamy. Szczerze polecam, na prawdę!

Prednosti

Jakość dźwięku, doskonałe wykonanie

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAJS30 Głośnik Philips George Jensen

Datum uporabe 2019-11-17

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAJS30 Głośnik Philips George Jensen

Datum uporabe 2019-11-17

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki