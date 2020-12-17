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Vzemite glasbo s seboj. V slogu.
Čudovito zaobljen, čudovito taktilen. Tkanina zvočnika je iz mešanice volne, zgornja plošča pa iz poliranega jekla, tako bo mali zvočnik Bluetooth privabljal poglede, kamorkoli boste šli. Nudi vam čist zvok in do 6-urno avtonomijo predvajanja.
Bluetooth®
Izhodna moč 4 W
6-urna avtonomija predvajanja
Razred vodoodpornosti IPX7
Ta majhen, zaobljen zvočnik Bluetooth, zasnovan v sodelovanju z Georgom Jensenom, je preprost, a čudovit. Zgornja plošča iz poliranega jekla je v čudovitem kontrastu s taktilno tkanino zvočnika Kvadrat. Diskretni podpisi blagovne znamke predstavljajo subtilen poklon Philipsu in Georgu Jensenu.
Ta zvočnik je prekrit z zvočno prepustno tkanino najvišjega kakovostnega razreda, proizvajalca Kvadrat. Čudoviti material z mešanico volne je akustično prepusten, tako da se lahko zvok pravilno reproducira v prostor.
Povsem napolnjena baterija se ponaša z 6-urno avtonomijo predvajanja. Zvočnik je opremljen z gumbi za upravljanje glasnosti. Združite ga lahko z enakim zvočnikom Philips/Georg Jensen in glasbo predvajate v stereu. Enostavno za 2 sekundi pridržite gumb za vklop.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Grzezuk
17/12/2020
Polska
Mały, świetnie wykonany wariat
Wykonanie premium, świetny materiał i piękny metalowy element. Zazwyczaj nie przywiązuję uwagi do detali, ale ten głośnik jest świetnie wykonany. Wiadomo, że jeśli chcemy doskonałych wrażeń z odsłuchu to nic nie zastąpi zestawu z porządnym amplitunerem i kolumnami. Ten głośnik jednak doskonale sprawdzi się na weekend za miastem i jakąś małą imprezkę, której chętnie będzie przygrywał. Dźwięk jest czysty w górnych i średnich tonach. Niskie tony są słyszalne, ale fizyki nie oszukamy. Szczerze polecam, na prawdę!
Prednosti
Jakość dźwięku, doskonałe wykonanie
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAJS30 Głośnik Philips George Jensen
Datum uporabe 2019-11-17
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAJS30 Głośnik Philips George Jensen
Datum uporabe 2019-11-17