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Philipsova polnilna postaja Georg Jensen

TAJP10/00

Philipsova polnilna postaja Georg Jensen

Ko zahtevate lepoto od svoje tehnologije, ta polnilna postaja poskrbi za to. Premišljeno zasnovano ohišje s temno rjavim usnjenim in poliranimi jeklenimi elementi skriva brezžično polnjenje tudi preko standarda Qi. Snemljiv pašček je hkrati tudi adapterski kabel USB-A na USB-C.

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Čudovita moč

Philipsova polnilna postaja Georg Jensen

Največja moč polnjenja 5 W

Velika polnilna površina omogoča enostavno odlaganje telefona na postajo, ki se ponaša z najvišjo močjo polnjenja 5 W.

Odstranljiv pas za prenašanje lahko uporabljate tudi kot kabel USB-A na USB-C

Temno rjav silikonski pašček za prenašanje vključuje priključka USB-A na USB-C za polnjenje polnilne postaje.

Elementi iz poliranega jekla po zasnovi Georga Jensena

Elementi iz poliranega jekla po zasnovi Georga Jensena

Tehnične specifikacije

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