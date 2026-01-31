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TAJP10/00
Philipsova polnilna postaja Georg Jensen
Ko zahtevate lepoto od svoje tehnologije, ta polnilna postaja poskrbi za to. Premišljeno zasnovano ohišje s temno rjavim usnjenim in poliranimi jeklenimi elementi skriva brezžično polnjenje tudi preko standarda Qi. Snemljiv pašček je hkrati tudi adapterski kabel USB-A na USB-C.
Velika polnilna površina omogoča enostavno odlaganje telefona na postajo, ki se ponaša z najvišjo močjo polnjenja 5 W.
Temno rjav silikonski pašček za prenašanje vključuje priključka USB-A na USB-C za polnjenje polnilne postaje.
Elementi iz poliranega jekla po zasnovi Georga Jensena
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