Philipsova polnilna postaja Georg Jensen

Ko zahtevate lepoto od svoje tehnologije, ta polnilna postaja poskrbi za to. Premišljeno zasnovano ohišje s temno rjavim usnjenim in poliranimi jeklenimi elementi skriva brezžično polnjenje tudi preko standarda Qi. Snemljiv pašček je hkrati tudi adapterski kabel USB-A na USB-C.