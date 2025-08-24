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  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
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  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
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  • Fotografija podrobnosti izdelka
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6000 seriesBrezžične čezušesne slušalke

TAH6509BK/00

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Prepustite se zvoku

Delo ali zabava – potujte skozi dan s temi brezžičnimi slušalkami z odpravljanjem šumov. Prilagodljivo odpravljanje šumov in udobno prileganje čez ušesa zagotavljajo, da se povsem prepustite. Predvajajo bogat, podroben zvok, za igre in filme pa vam je na voljo nastavitev nizke zakasnitve.

Poglej vse prednosti

Prepustite se zvoku

  • Noise Canceling Pro

  • Prileganje čez ušesa

  • Naraven zvok. Dynamic Bass.

  • Do 70-urna avtonomija predvajanja

Prepustite se z Noise Canceling Pro

Prepustite se z Noise Canceling Pro

Prilagodljivo odpravljanje šumov se nemudoma odzove na situacijo v okolici in v realnem času priduši zunanje šume,vključno z vetrom. Če želite slišati,kaj se dogaja okoli vas,lahko z načinom Awareness Mode slišite tudi zvok iz okolice. Funkcija Quick Awareness poudari glas sogovornika,zato se boste lahko pogovarjali,ne da bi morali sneti slušalke.

Lahke,udobne,zložljive in elegantne.

Lahke,udobne,zložljive in elegantne.

Z okroglimi nastavki ušesnih blazinic in vitkim okvirjem imajo te čezušesne slušalke nadvse prepoznaven slog. Spominska pena na ušesnih blazinicah skrbi za udobje med dolgimi urami poslušanja,ušesne blazinice pa se plosko zložijo in zavrtijo navznoter za enostavno shranjevanje v žepu ali torbi.

Odličen zvok z možnostjo Dynamic Bass tudi pri nizki glasnosti

Odličen zvok z možnostjo Dynamic Bass tudi pri nizki glasnosti

Uživali boste lahko v bogatem zvoku,ki ga zagotavljajo 40 mm akustične enote in dobra pasivna zvočna izolacija čezušesnih slušalk. Če želite uživati v polnem zvoku svojih najljubših basovskih melodij brez zvišanja glasnosti,lahko z večnamenskim gumbom ali v aplikaciji Philips Headphones preprosto vklopite možnost Dynamic Bass.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

24/08/2025

Polska

Polska

Tak🥰

Po pierwsze bo ma ANC i są świetne te słuchawki polecam Philips

Prednosti

Są świetne w korzystaniu i świetne mają jakość

Slabosti

Z waty nic nie ma

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6000 series TAH6509BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Datum uporabe 2025-07-24

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6000 series TAH6509BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Datum uporabe 2025-07-24

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