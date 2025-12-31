2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
TAH2005BK/00
Mehke udobne blazinice
40 mm zvočne enote
Lahek naglavni trak
2-metrski kabel za slušalke
S temi žičnimi čezušesnimi slušalkami lahko udobno poslušate, kolikor dolgo želite. Zmogljive 40 mm zvočne enote zagotavljajo čist in jasen zvok. Prileganje čez ušesa poskrbi za dobro pasivno zvočno izolacijo, tako da drugi ne slišijo, kaj poslušate.
Oblazinjen nastavljiv naglavni trak se prilega vsaki obliki glave, mehki blazinici slušalk pa sta odlični za dolgotrajno poslušanje. Slušalke so brez baterije, zato je čas predvajanja neomejen. Idealno za maratonsko poslušanje podcastov.
Dvometrski kabel je popoln za priključitev slušalk na prenosnik ali tablični računalnik. Kadar ste na poti, vam kabel omogoča, da imate napravo varno shranjeno v torbi ali žepu in poslušate prostoročno.
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