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Izdelek ni več na voljo

Čezušesne slušalke

TAH2005BK/00

To je vaš trenutek
Te enostavne čezušesne slušalke se udobno prilegajo in predvajajo čist zvok, tako pri vaših priljubljenih melodijah kot najnovejših podcastih. Popolne so za vsakodnevno uporabo in 2-metrski kabel je idealne dolžine za povezavo z vašimi priljubljenimi napravami.
Poglej vse prednosti

To je vaš trenutek

  • Mehke udobne blazinice

  • 40 mm zvočne enote

  • Lahek naglavni trak

  • 2-metrski kabel za slušalke

Prepustite se zvoku

S temi žičnimi čezušesnimi slušalkami lahko udobno poslušate, kolikor dolgo želite. Zmogljive 40 mm zvočne enote zagotavljajo čist in jasen zvok. Prileganje čez ušesa poskrbi za dobro pasivno zvočno izolacijo, tako da drugi ne slišijo, kaj poslušate.

Enostavna celodnevna uporaba. Udobje vsak dan.

Oblazinjen nastavljiv naglavni trak se prilega vsaki obliki glave, mehki blazinici slušalk pa sta odlični za dolgotrajno poslušanje. Slušalke so brez baterije, zato je čas predvajanja neomejen. Idealno za maratonsko poslušanje podcastov.

Priključite na priljubljene naprave

Dvometrski kabel je popoln za priključitev slušalk na prenosnik ali tablični računalnik. Kadar ste na poti, vam kabel omogoča, da imate napravo varno shranjeno v torbi ali žepu in poslušate prostoročno.

Tehnične specifikacije

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