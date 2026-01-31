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  • Posnetek z enim izdelkom
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija nadomestnega izdelka
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Brezžične slušalke

TAH1108BK/00

Imejte glasbo vedno ob sebi

Karkoli počnete, počnite to ob glasbi, ki vam je všeč. Te brezžične naušesne slušalke odlikujeta 15-urna avtonomija predvajanja in čist zvok. Gumbi na ušesnih školjkah omogočajo enostavno upravljanje glasbe in klicev. Ušesne školjke se plosko zložijo za enostavno shranjevanje.

Poglej vse prednosti

Imejte glasbo vedno ob sebi

  • 30 mm akus. en./akus. nepr. hrb. del

  • Bluetooth®

  • Lahek naglavni trak

  • Plosko zložljive

15-urna avtonomija predvajanja in hitro polnjenje

Te naušesne slušalke Bluetooth enostavno seznanite, 2-urno polnjenje pa vam zagotovi do 15-urno avtonomijo predvajanja. Kadar je baterija skoraj prazna, 15-minutno polnjenje poskrbi za še 3 ure predvajanja glasbe.

Čist in jasen zvok

Zmogljive 30 mm akustične enote iz neodima zagotavljajo čist zvok, medtem ko akustično neprepusten hrbtni del zagotavlja odlično zvočno izolacijo. Uživajte v vsakem trenutku glasbe, ne da bi drugi slišali, kaj poslušate.

Lahke za nošenje. Enostavne za uporabo.

Oblazinjeni ušesni školjki poskrbita za še več udobja pri poslušanju. Z gumbi na ušesni školjki lahko prilagajate glasnost, preskakujete ali začasno ustavljate skladbe, sprejemate in zavračate klice ter še več.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Čas delovanja baterije je približen in je lahko odvisen od pogojev uporabe.