Imejte glasbo vedno ob sebi

Karkoli počnete, počnite to ob glasbi, ki vam je všeč. Te brezžične naušesne slušalke odlikujeta 15-urna avtonomija predvajanja in čist zvok. Gumbi na ušesnih školjkah omogočajo enostavno upravljanje glasbe in klicev. Ušesne školjke se plosko zložijo za enostavno shranjevanje.