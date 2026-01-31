Vgrajen predvajalnik CD-jev s pladnjem

Naj gre za star kompilacijski CD iz preteklih časov ali novo izdajo – vstavite srebrno ploščo v sprednji pladenj in uživajte v glasbi, ki vam je pri srcu. Vgrajeni predvajalnik CD-jev podpira vse formate CD-jev, podatke o skladbi in predvajanju pa si lahko ogledate na razločnem zaslonu LED.