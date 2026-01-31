2 leti garancije
TAFT1/10
Izdelan za visoko zvestobo zvoka
Gramofon Bluetooth® FT1 vas vabi, da se prepustite razkošju glasbe, ki jo imate radi. Krožnik iz tlačno litega aluminija prefinjeno vrti vinilne plošče, vgrajen pa je tudi predvajalnik CD-jev. Nastavite ga lahko za brezžično ali žično predvajanje.
Gramofon in predvajalnik CD-jev
Bluetooth® 5.4, Auracast™
Visokokakovostne komponente
Izhod RCA AUX, priključek za slušalke
Albumi. EP-ji. Singli. Gramofon Philips Fidelio FT1 je izdelan iz visokokakovostnih komponent, da boste lahko še dolga leta kar najbolje uživali v svojih ploščah. Vinilne plošče lahko vrtite pri 33 1/3 ali 45 rpm: preprosto obrnite otipljiv 2-hitrostni upravljalni gumb, da izberete pravo hitrost, nato pa spustite iglo.
Naj gre za star kompilacijski CD iz preteklih časov ali novo izdajo – vstavite srebrno ploščo v sprednji pladenj in uživajte v glasbi, ki vam je pri srcu. Vgrajeni predvajalnik CD-jev podpira vse formate CD-jev, podatke o skladbi in predvajanju pa si lahko ogledate na razločnem zaslonu LED.
FT1 se bo prek povezave Bluetooth® hitro seznanil z vašimi brezžičnimi zvočniki ali slušalkami. S funkcijo Auracast™ pa lahko predvajanje plošč in CD-jev oddajate poljubnemu številu združljivih zvočnikov, kar je odlično za zabave. Podpora za kodek LC3 zagotavlja najboljši možni zvok.
Ocene
Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Besedna znamka in logotipi Auracast™ so blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc.