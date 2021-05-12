TAEP200/12
Uživajte v vsej vsebini – z DVD-jev in USB-jev
Sanjski predvajalnik z brezhibno, pristno kakovostjo slike in zmožnostjo predvajanja praktično vsake plošče. Philipsov DVD-predvajalnik TAEP200 poskrbi za zabavno doživetje pri filmih in glasbi.
USB 2.0
12-bitni Video DAC je izjemen pretvornik digitalnega signala v analogni signal, ki ohrani sleherno podrobnost pristne kakovosti slike. Prikazuje prefinjene odtenke in nežnejše stopnjevanje barv, kar pripomore k bolj živahni in naravni sliki. Omejitve običajnih 10-bitnih DAC postanejo še posebej očitne ob uporabi velikih zaslonov in projektorjev.
Predvajajte praktično vse plošče – CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW ali DVD-RW. Izkusite neprekosljivo prilagodljivost in priročnost predvajanja vseh vrst plošč z eno napravo.
Prilagoditev zaslona Screen Fit zagotavlja, da slika zapolni ves zaslon, ne glede na to, kaj gledate na katerem koli televizorju. Nadležnih črnih pasov zgoraj in spodaj ni več, brez kakršnih koli zapletenih ročnih prilagoditev. Preprosto pritisnite gumb za prilagoditev zaslona, izberite format in uživajte v celozaslonskem prikazu filma.
3.9
od 5
8
Ocene
rampas
12/05/2021
Česká republika
přehraje všechno co mám doma
mám rád Philips, pěkný design, dostupný servis, :-)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series TAEP200 DVD přehrávač
Datum uporabe 2021-04-12
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series TAEP200 DVD přehrávač
Datum uporabe 2021-04-12
Macimaci
22/12/2023
Magyarország
A legtöbb videó formátumot beolvassa.
A piacon lévő kínálatok közül (más márkákat is ide sorolva) a legtöbb videó formátumot beolvassa.
Prednosti
Sok fajta formátumot le lehet játszani, kis helyen is elfér, nagyon aranyos, kicsi méretű.
Slabosti
Még nem találtam hibát, vagy negatívumot.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó
Datum uporabe 2023-11-22
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó
Datum uporabe 2023-11-22
0pītis
17/09/2023
Latvija
Brīnišķīgas īpašības
Ļoti lielisks dizains, viegls, attēlā kvalitāte super. Aizmugurējais apgaismojums pēc savas gaumes.
Prednosti
Jancis
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAEP200 DVD atskaņotājs
Datum uporabe 2023-08-17
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAEP200 DVD atskaņotājs
Datum uporabe 2023-08-17
Izrazi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, podoba blagovne znamke HDMI in logotipi HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc.