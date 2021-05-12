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2000 seriesDVD-predvajalnik

TAEP200/12

3.9

| (8) Ocene

Na voljo v

Bela
Bela
Črna
Črna

Uživajte v vsej vsebini – z DVD-jev in USB-jev

Sanjski predvajalnik z brezhibno, pristno kakovostjo slike in zmožnostjo predvajanja praktično vsake plošče. Philipsov DVD-predvajalnik TAEP200 poskrbi za zabavno doživetje pri filmih in glasbi.

Poglej vse prednosti

Uživajte v vsej vsebini – z DVD-jev in USB-jev

  • USB 2.0

12-bitna/108 MHz video obdelava za ostre in naravne slike

12-bitna/108 MHz video obdelava za ostre in naravne slike

12-bitni Video DAC je izjemen pretvornik digitalnega signala v analogni signal, ki ohrani sleherno podrobnost pristne kakovosti slike. Prikazuje prefinjene odtenke in nežnejše stopnjevanje barv, kar pripomore k bolj živahni in naravni sliki. Omejitve običajnih 10-bitnih DAC postanejo še posebej očitne ob uporabi velikih zaslonov in projektorjev.

Predvaja plošče CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Predvaja plošče CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Predvajajte praktično vse plošče – CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW ali DVD-RW. Izkusite neprekosljivo prilagodljivost in priročnost predvajanja vseh vrst plošč z eno napravo.

Funkcija Screen Fit za optimalno sliko

Funkcija Screen Fit za optimalno sliko

Prilagoditev zaslona Screen Fit zagotavlja, da slika zapolni ves zaslon, ne glede na to, kaj gledate na katerem koli televizorju. Nadležnih črnih pasov zgoraj in spodaj ni več, brez kakršnih koli zapletenih ročnih prilagoditev. Preprosto pritisnite gumb za prilagoditev zaslona, izberite format in uživajte v celozaslonskem prikazu filma.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.9

od 5

8

Ocene

3

12/05/2021

Česká republika

Česká republika

přehraje všechno co mám doma

mám rád Philips, pěkný design, dostupný servis, :-)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 series TAEP200 DVD přehrávač

Datum uporabe 2021-04-12

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 series TAEP200 DVD přehrávač

Datum uporabe 2021-04-12

22/12/2023

Magyarország

Magyarország

A legtöbb videó formátumot beolvassa.

A piacon lévő kínálatok közül (más márkákat is ide sorolva) a legtöbb videó formátumot beolvassa.

Prednosti

Sok fajta formátumot le lehet játszani, kis helyen is elfér, nagyon aranyos, kicsi méretű.

Slabosti

Még nem találtam hibát, vagy negatívumot.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó

Datum uporabe 2023-11-22

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó

Datum uporabe 2023-11-22

17/09/2023

Latvija

Latvija

Brīnišķīgas īpašības

Ļoti lielisks dizains, viegls, attēlā kvalitāte super. Aizmugurējais apgaismojums pēc savas gaumes.

Prednosti

Jancis

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAEP200 DVD atskaņotājs

Datum uporabe 2023-08-17

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAEP200 DVD atskaņotājs

Datum uporabe 2023-08-17

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