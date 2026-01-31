2 leti garancije
TAE5008WT/00
Prihajajo basi.
Med poslušanjem svoje glasbene zbirke uživajte v mogočnih basih. Te ušesne slušalke se udobno prilagajo, z vgrajenim daljinskim upravljalnikom pa se zlahka pomikate po seznamih predvajanja. Odlično in uporabno predvsem takrat, ko prejmete klic.
Močni basi
Lahke, prileganje v uho
Dalj. uprav. na kablu s 3 gumbi
Priključek USB-C
Si ne predstavljate življenja na poti brez najljubših skladb? Te slušalke z zmogljivimi 10 mm akustičnimi enotami zagotavljajo močne in udarne base. Uživajte v udobnem poslušanju z ušesnimi čepki, ki se popolno prilegajo.
Poslušajte sezname predvajanja, kot si zaslužijo: v pristnem zvoku. Te slušalke imajo vgrajen DAC, ki izboljša kakovost poslušanih vsebin. Uživajte v vsaki sekundi melodij, ki jih poslušate.
Ovalna akustična cev in tri velikosti izmenljivih gumijastih vstavkov ustvarijo popolno zatesnitev, zato lahko slušalke nosite po več ur naenkrat. Uživajte v udobnem poslušanju cel dan.
Ocene
Čas delovanja baterije je približen in je lahko odvisen od pogojev uporabe.