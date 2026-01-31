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Ušesne slušalke z mikrofonom

TAE5008BL/00

Na voljo v

Bela
Bela
Modra
Modra
Črna
Črna

Prihajajo basi.

Med poslušanjem svoje glasbene zbirke uživajte v mogočnih basih. Te ušesne slušalke se udobno prilagajo, z vgrajenim daljinskim upravljalnikom pa se zlahka pomikate po seznamih predvajanja. Odlično in uporabno predvsem takrat, ko prejmete klic.

Poglej vse prednosti

Prihajajo basi.

  • Močni nizki toni

  • Lahke, prileganje v uho

  • Dalj. uprav. na kablu s 3 gumbi

  • Priključek USB-C

Udarni basi. Čist zvok ne glede na to, kaj poslušate.

Si ne predstavljate življenja na poti brez najljubših skladb? Te slušalke z zmogljivimi 10 mm akustičnimi enotami zagotavljajo močne in udarne base. Uživajte v udobnem poslušanju z ušesnimi čepki, ki se popolno prilegajo.

Vgrajeni DAC izboljša kakovost zvoka

Poslušajte sezname predvajanja, kot si zaslužijo: v pristnem zvoku. Te slušalke imajo vgrajen DAC, ki izboljša kakovost poslušanih vsebin. Uživajte v vsaki sekundi melodij, ki jih poslušate.

Cel dan uživajte v ritmih glasbe in resničnem udobju

Ovalna akustična cev in tri velikosti izmenljivih gumijastih vstavkov ustvarijo popolno zatesnitev, zato lahko slušalke nosite po več ur naenkrat. Uživajte v udobnem poslušanju cel dan.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Čas delovanja baterije je približen in je lahko odvisen od pogojev uporabe.