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  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija sprednje strani izdelka
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  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija daljinskega upravljalnika
  • Fotografija daljinskega upravljalnika
  • Risba strani s priključki
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi

Izdelek ni več na voljo

3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem

TAB8805/10

4.2

| (17) Ocene

Mogočen kinematografski zvok

Naj bodo vaši filmski večeri še osupljivejši – s tem zmogljivim Soundbarom z brezžičnim nizkokotoncem. Pristen 3D-zvok, ki ga ustvarja tehnologija Dolby Atmos, vas postavi v središče dogajanja. Podpora za Play-Fi omogoča enostavno postavitev sistema resnično prostorskega zvoka.

Poglej vse prednosti

Mogočen kinematografski zvok

  • Brezžični nizkotonec. Najv. moč 400 W.

  • Dolby Atmos®

  • Združljiv z DTS Play-Fi

  • Poveže se z glasovnimi pomočniki

Pametni Soundbar. Mogočen kinematografski zvok.

Pametni Soundbar. Mogočen kinematografski zvok.

Ta Soundbar zagotavlja največ 300 W moči, z mogočnim in bogatim zvokom za vse, kar gledate in poslušate. 3.1-kanalni sistem zapolni vsak prostor z navdušujočo filmsko glasbo, gromkimi učinki in kristalno jasnimi dialogi. Brezžični nizkotonec poudari vsako eksplozijo in ritem glasbe.

Dolby Atmos. Povečajte vznemirjenje.

Dolby Atmos. Povečajte vznemirjenje.

Povečajte dramatičnost trenutka, ne glede na to, kaj gledate. Ta Soundbar, ki podpira Dolby Atmos, reproducira tako globoke kot visoke tone in tako ustvarja navidezni tridimenzionalni prostorski zvok, ki vas obdaja z vseh strani.

Play-Fi. Od večprostorskega do surround zvoka.

Play-Fi. Od večprostorskega do surround zvoka.

Zahvaljujoč enostavni združljivosti z aplikacijo Play-Fi bo ta Soundbar blestel - med vsemi aparati nameščenimi v vaših prostorih. Zvočnike, ki so združljivi s Play-Fi, lahko sinhronizirate in poskrbite za večprostorski zvok ali pa ustvarite pravi sistem sinhronega predvajanja prostorskega zvoka – vse to prek aplikacije Philips Sound ali Play-Fi.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.2

od 5

17

Ocene

05/07/2022

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Odličen soundbar. Predvsem nizkotonec.

Zelo dober zvok. Odličen. Tudi velika izhodna moč. Nizkotonec pa naredi res razliko. Pohvalno tudi DolbyAtmos podpora.

Prednosti

Vse. Predvsem nizkotonec.

Slabosti

/

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem

Datum uporabe 2022-06-05

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem

Datum uporabe 2022-06-05

31/01/2022

Slovenija

Slovenija

Odlična nadgradnja zvoka

Zvok je mnogo bolj jasen, predvsem pri govoru. Pri poslušanju glasbe je zvok polnejši., filmska izkušnja pa je podobna kot v kinu. Zaradi PlayFi applikacije je povezan brezžično in ne prihaja do nikakršnih motenj ali zamika zvoka.

Prednosti

Ravno prav velik in močan.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem

Datum uporabe 2021-07-31

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem

Datum uporabe 2021-07-31

07/04/2021

Slovenija

Slovenija

Janko

Zelo sem zadovoljen z izdelkom. Zvok v dnevni sobi je sedaj čisto drugačen (prej samo zvok iz televizije). Zvok je poln, ob gledanju akcijskega filma je kot v kinu, pri poslušanju glasbe preko Youtuba pa je zvok, kot na koncertu:-)

Ta ocena je bila podana za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem

Datum uporabe 2020-03-07

Ta ocena je bila podana za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem

Datum uporabe 2020-03-07

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