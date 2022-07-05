Izdelek ni več na voljo
TAB8805/10
Mogočen kinematografski zvok
Naj bodo vaši filmski večeri še osupljivejši – s tem zmogljivim Soundbarom z brezžičnim nizkokotoncem. Pristen 3D-zvok, ki ga ustvarja tehnologija Dolby Atmos, vas postavi v središče dogajanja. Podpora za Play-Fi omogoča enostavno postavitev sistema resnično prostorskega zvoka.
Brezžični nizkotonec. Najv. moč 400 W.
Dolby Atmos®
Združljiv z DTS Play-Fi
Poveže se z glasovnimi pomočniki
Ta Soundbar zagotavlja največ 300 W moči, z mogočnim in bogatim zvokom za vse, kar gledate in poslušate. 3.1-kanalni sistem zapolni vsak prostor z navdušujočo filmsko glasbo, gromkimi učinki in kristalno jasnimi dialogi. Brezžični nizkotonec poudari vsako eksplozijo in ritem glasbe.
Povečajte dramatičnost trenutka, ne glede na to, kaj gledate. Ta Soundbar, ki podpira Dolby Atmos, reproducira tako globoke kot visoke tone in tako ustvarja navidezni tridimenzionalni prostorski zvok, ki vas obdaja z vseh strani.
Zahvaljujoč enostavni združljivosti z aplikacijo Play-Fi bo ta Soundbar blestel - med vsemi aparati nameščenimi v vaših prostorih. Zvočnike, ki so združljivi s Play-Fi, lahko sinhronizirate in poskrbite za večprostorski zvok ali pa ustvarite pravi sistem sinhronega predvajanja prostorskega zvoka – vse to prek aplikacije Philips Sound ali Play-Fi.
4.2
od 5
17
Ocene
Pero G.
05/07/2022
Slovenija
Preverjen kupec
Odličen soundbar. Predvsem nizkotonec.
Zelo dober zvok. Odličen. Tudi velika izhodna moč. Nizkotonec pa naredi res razliko. Pohvalno tudi DolbyAtmos podpora.
Prednosti
Vse. Predvsem nizkotonec.
Slabosti
/
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem
Datum uporabe 2022-06-05
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem
Datum uporabe 2022-06-05
R.S.B
31/01/2022
Slovenija
Odlična nadgradnja zvoka
Zvok je mnogo bolj jasen, predvsem pri govoru. Pri poslušanju glasbe je zvok polnejši., filmska izkušnja pa je podobna kot v kinu. Zaradi PlayFi applikacije je povezan brezžično in ne prihaja do nikakršnih motenj ali zamika zvoka.
Prednosti
Ravno prav velik in močan.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem
Datum uporabe 2021-07-31
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem
Datum uporabe 2021-07-31
Jankooo
07/04/2021
Slovenija
Janko
Zelo sem zadovoljen z izdelkom. Zvok v dnevni sobi je sedaj čisto drugačen (prej samo zvok iz televizije). Zvok je poln, ob gledanju akcijskega filma je kot v kinu, pri poslušanju glasbe preko Youtuba pa je zvok, kot na koncertu:-)
Ta ocena je bila podana za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem
Datum uporabe 2020-03-07
Ta ocena je bila podana za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem
Datum uporabe 2020-03-07