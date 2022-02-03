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  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
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  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Primarna slika
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija daljinskega upravljalnika
  • Risba strani s priključki
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
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Izdelek ni več na voljo

2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem

TAB8405/10

4.6

| (12) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 92%

Z zvokom kot v prvi vrsti

Izboljšajte zvok vsakega filma, športnega dogodka ter seznama predvajanja. Ta eleganten SoundBar z brezžičnim globokotoncem in tehnologijo Dolby Atmos vam nudi boljše nizke tone in jasnejše glasove. Poleg tega ga lahko enostavno vključite v postavitev v več prostorih.

Poglej vse prednosti

Z zvokom kot v prvi vrsti

  • Brezžični nizkotonec. Najv. moč 240 W.

  • Dolby Atmos®

  • Združljiv z DTS Play-Fi

  • Poveže se z glasovnimi pomočniki

Način Stadion EQ. Kot bi bili tam.

Doživite razburljivost ogleda tekem v živo naravnost v svoji dnevni sobi. Z načinom Stadion EQ se boste potopili v okoliški hrup množice, kot bi zares sedeli na stadionu! Predajte se navdušenju ob vsakem ključnem trenutku – ob kristalno čistem zvoku komentatorja.

Poveže se z vašimi priljubljenimi napravami, ki podpirajo glasovnega pomočnika

Poveže se z vašimi priljubljenimi napravami, ki podpirajo glasovnega pomočnika

Napravi, ki podpira Alexo, ali katerem koli zvočniku, ki podpira Pomočnika Google, naročite, naj predvaja glasbo prek Soundbara. Vam je ljubša Siri? Ta Soundbar podpira Apple AirPlay 2, tako da lahko svoje želje naročite tudi njej. Zvišajte glasnost zvoka. Preskočite skladbe. Vse to naredite popolnoma prostoročno.

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optični vhod.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

12

Ocene

92%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
1

03/02/2022

Slovenija

Slovenija

Lep design

Zvok je jasen, predvsem pri govoru. Pri poslušanju glasbe je zvok polnejši, filmska izkušnja pa je podobna kot v kinu. Zaradi Play-Fi applikacije je povezan brezžično in ne prihaja do nikakršnih motenj. BT deluje odlično. Zelo lepo se dopolnjuje s Philips TV-jem serije 8506

Prednosti

Enak design kot TV

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem

Datum uporabe 2021-10-03

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem

Datum uporabe 2021-10-03

18/11/2021

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Neprimerno boljši zvok iz TV

Zvok, predvajan iz Tv na Soundbar z nizkotoncem je neprimerno boljši, smo se hitro navadili in ne moremo več gledati TV brez njega :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem

Datum uporabe 2020-10-18

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem

Datum uporabe 2020-10-18

11/05/2021

Slovenija

Slovenija

Odlična dopolnitev televizorja The One

Televizorji so vedno tanjši in zaradi tega je iz njih izredno težko dobiti dobro reprodukcijo, sploh nižjih frekvenc, ki pa izjemno izpopolnijo izkušnjo ob gledanju filmov, zato je soundbar idealna rešitev za izjemen zvok, plus tega pa ni dela s kabli.

Prednosti

zvok, izgled, cena,

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem

Datum uporabe 2020-04-11

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem

Datum uporabe 2020-04-11

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