Izdelek ni več na voljo
Z zvokom kot v prvi vrsti
Izboljšajte zvok vsakega filma, športnega dogodka ter seznama predvajanja. Ta eleganten SoundBar z brezžičnim globokotoncem in tehnologijo Dolby Atmos vam nudi boljše nizke tone in jasnejše glasove. Poleg tega ga lahko enostavno vključite v postavitev v več prostorih.
Brezžični nizkotonec. Najv. moč 240 W.
Dolby Atmos®
Združljiv z DTS Play-Fi
Poveže se z glasovnimi pomočniki
Doživite razburljivost ogleda tekem v živo naravnost v svoji dnevni sobi. Z načinom Stadion EQ se boste potopili v okoliški hrup množice, kot bi zares sedeli na stadionu! Predajte se navdušenju ob vsakem ključnem trenutku – ob kristalno čistem zvoku komentatorja.
Napravi, ki podpira Alexo, ali katerem koli zvočniku, ki podpira Pomočnika Google, naročite, naj predvaja glasbo prek Soundbara. Vam je ljubša Siri? Ta Soundbar podpira Apple AirPlay 2, tako da lahko svoje želje naročite tudi njej. Zvišajte glasnost zvoka. Preskočite skladbe. Vse to naredite popolnoma prostoročno.
4.6
od 5
12
Ocene
92%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
R.S.B
03/02/2022
Slovenija
Lep design
Zvok je jasen, predvsem pri govoru. Pri poslušanju glasbe je zvok polnejši, filmska izkušnja pa je podobna kot v kinu. Zaradi Play-Fi applikacije je povezan brezžično in ne prihaja do nikakršnih motenj. BT deluje odlično. Zelo lepo se dopolnjuje s Philips TV-jem serije 8506
Prednosti
Enak design kot TV
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem
Datum uporabe 2021-10-03
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem
Datum uporabe 2021-10-03
Filipaa
18/11/2021
Slovenija
Preverjen kupec
Neprimerno boljši zvok iz TV
Zvok, predvajan iz Tv na Soundbar z nizkotoncem je neprimerno boljši, smo se hitro navadili in ne moremo več gledati TV brez njega :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem
Datum uporabe 2020-10-18
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem
Datum uporabe 2020-10-18
zelenjavna juha
11/05/2021
Slovenija
Odlična dopolnitev televizorja The One
Televizorji so vedno tanjši in zaradi tega je iz njih izredno težko dobiti dobro reprodukcijo, sploh nižjih frekvenc, ki pa izjemno izpopolnijo izkušnjo ob gledanju filmov, zato je soundbar idealna rešitev za izjemen zvok, plus tega pa ni dela s kabli.
Prednosti
zvok, izgled, cena,
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem
Datum uporabe 2020-04-11
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem
Datum uporabe 2020-04-11