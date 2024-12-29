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  • Fotografija sprednje strani izdelka
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  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
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  • Fotografija podrobnosti izdelka
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Zvočna letev 2.1 z brezžičnim nizkotoncem

TAB5309/10

2.4

| (5) Ocene

Boljši, globlji zvok za vso vašo zabavo

S to zmogljivo zvočno letvijo in brezžičnim nizkotoncem bodo filmi in druge vsebine oživeli. Eksplozije bodo bobnele. Glasba bo zazvenela. Igre bodo še bolj epske. Prefinjena zvočna tehnologija ustvarja poglobljeno zvočno izkušnjo ne glede na to, kaj gledate.

Poglej vse prednosti

Boljši, globlji zvok za vso vašo zabavo

  • 2.1-kanalni zvok, brezžični nizkotonec

  • Največ 240 W. HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

2.1-kanalni zvok. Brezžični globokotonec za globlje nizke tone

2.1-kanalni zvok. Brezžični globokotonec za globlje nizke tone

2.1-kanalni zvok in tehnologija poglobljenega zvoka dvigneta doživetje zvoka na novo raven, kompaktni brezžični globokotonec pa učinkom in glasbi doda zadovoljivo globino. Štirje načini izenačevalnika omogočajo izbiro zvočnega sloga, ki ustreza vsebini, ki jo gledate, glasovi pa so v katerem koli načinu razločnejši, če aktivirate izboljšavo dialogov.

DTS Virtual:X za pristen 3D-zvok v vsakem prostoru

DTS Virtual:X za pristen 3D-zvok v vsakem prostoru

Združljivost s tehnologijo DTS Virtual:X povsem spremeni zvok televizorja. V virtualnem 3D-zvoku lahko uživate, ne glede na to, kaj gledate. Ne potrebujete dodatnih zvočnikov in deluje v vsakem prostoru. Vklopite ga z daljinskim upravljalnikom soundbara ali v aplikaciji Philips Home Entertainment.

Dolby Digital Plus. Kinematografski zvok pri vas doma.

Dolby Digital Plus. Kinematografski zvok pri vas doma.

Iz prve vrste uživajte v vseh dramatičnih vsebinah, ki jih gledate in igrate. Ta soundbar, združljiv s tehnologijo Dolby Digital Plus, vam zagotavlja izkušnjo prostorskega zvoka, ne da bi potrebovali dodatne zvočnike. Slišali in občutili boste razliko.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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2.4

od 5

5

Ocene

4

29/12/2024

România

România

Ok

Având în vedere calitate sunet pret este mai mult decât ok. Este achiziționat de la Altex Giurgiu din data de 8.12.2024 și pana în data de 29.12.2024 cand las recenzia sunt super multumit

Prednosti

Calitate sunet excepțională vs pret in jur de 560 lei se sincronizează perfect cu un Samsung qled

Slabosti

Deocamdata nu am ce sa trec aici

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Datum uporabe 2024-11-29

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Datum uporabe 2024-11-29

29/08/2025

România

România

Bass aproape inexistent.

Bună, am achiziționat acest soundbar din Altex și din păcate am observat că bassul la subwoofer este aproape inexistent. Am umblat la setări nivelul de bass este la maxim dar bass aproape deloc. L-am conectat prin cablu Hdmi Arc și prin Bluetooth și aceași problemă. Ce este de făcut?

Ta ocena je bila podana za TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Datum uporabe 2025-07-29

Ta ocena je bila podana za TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Datum uporabe 2025-07-29

01/09/2024

Slovensko

Slovensko

Sklamanie

Som sklamany zo zvysovania hlasitosti. Mam TV Philips, tak som sa tesil ako budem vsetko ovladat 1 ovladacom. No problem je, ze soundbar ma iba 8 stupnov hlasitosti. 1 je 12% a druhy je 25% ... no v noci bud, slabo pocujete ale jr to pocut v dalsich izbach. Nechapem co chceli usetrit. Soundbar pojdem vratit. Zvuk je asi fajn.

Slabosti

Nastavenie hlasitosti

Ta ocena je bila podana za TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom

Datum uporabe 2024-08-01

Ta ocena je bila podana za TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom

Datum uporabe 2024-08-01

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