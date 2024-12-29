2 leti garancije
TAB5309/10
Boljši, globlji zvok za vso vašo zabavo
S to zmogljivo zvočno letvijo in brezžičnim nizkotoncem bodo filmi in druge vsebine oživeli. Eksplozije bodo bobnele. Glasba bo zazvenela. Igre bodo še bolj epske. Prefinjena zvočna tehnologija ustvarja poglobljeno zvočno izkušnjo ne glede na to, kaj gledate.
2.1-kanalni zvok, brezžični nizkotonec
Največ 240 W. HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
2.1-kanalni zvok in tehnologija poglobljenega zvoka dvigneta doživetje zvoka na novo raven, kompaktni brezžični globokotonec pa učinkom in glasbi doda zadovoljivo globino. Štirje načini izenačevalnika omogočajo izbiro zvočnega sloga, ki ustreza vsebini, ki jo gledate, glasovi pa so v katerem koli načinu razločnejši, če aktivirate izboljšavo dialogov.
Združljivost s tehnologijo DTS Virtual:X povsem spremeni zvok televizorja. V virtualnem 3D-zvoku lahko uživate, ne glede na to, kaj gledate. Ne potrebujete dodatnih zvočnikov in deluje v vsakem prostoru. Vklopite ga z daljinskim upravljalnikom soundbara ali v aplikaciji Philips Home Entertainment.
Iz prve vrste uživajte v vseh dramatičnih vsebinah, ki jih gledate in igrate. Ta soundbar, združljiv s tehnologijo Dolby Digital Plus, vam zagotavlja izkušnjo prostorskega zvoka, ne da bi potrebovali dodatne zvočnike. Slišali in občutili boste razliko.
2.4
od 5
5
Ocene
29/12/2024
România
Ok
Având în vedere calitate sunet pret este mai mult decât ok. Este achiziționat de la Altex Giurgiu din data de 8.12.2024 și pana în data de 29.12.2024 cand las recenzia sunt super multumit
Prednosti
Calitate sunet excepțională vs pret in jur de 560 lei se sincronizează perfect cu un Samsung qled
Slabosti
Deocamdata nu am ce sa trec aici
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Datum uporabe 2024-11-29
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Datum uporabe 2024-11-29
Rdani
29/08/2025
România
Bass aproape inexistent.
Bună, am achiziționat acest soundbar din Altex și din păcate am observat că bassul la subwoofer este aproape inexistent. Am umblat la setări nivelul de bass este la maxim dar bass aproape deloc. L-am conectat prin cablu Hdmi Arc și prin Bluetooth și aceași problemă. Ce este de făcut?
Ta ocena je bila podana za TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Datum uporabe 2025-07-29
Ta ocena je bila podana za TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Datum uporabe 2025-07-29
BlondynSK
01/09/2024
Slovensko
Sklamanie
Som sklamany zo zvysovania hlasitosti. Mam TV Philips, tak som sa tesil ako budem vsetko ovladat 1 ovladacom. No problem je, ze soundbar ma iba 8 stupnov hlasitosti. 1 je 12% a druhy je 25% ... no v noci bud, slabo pocujete ale jr to pocut v dalsich izbach. Nechapem co chceli usetrit. Soundbar pojdem vratit. Zvuk je asi fajn.
Slabosti
Nastavenie hlasitosti
Ta ocena je bila podana za TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom
Datum uporabe 2024-08-01
Ta ocena je bila podana za TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom
Datum uporabe 2024-08-01