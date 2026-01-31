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Izdelek ni več na voljo

Resnično brezžične obušesne slušalke

TAA8606BK/00

Nič razen gibanja

Te kostnoprevodne resnično brezžične športne slušalke se namestijo za uho in so tako lahke, da jih skoraj ne občutite. Pospremite vsak tek, kolesarjenje in vadbo z glasbo ter sprejemajte klice, pri tem pa ohranite popolno pozornost na okolici.

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Nič razen gibanja

  • Namestitev ob ušesih

  • Tehnologija kostne prevodnosti

  • Lahke in trpežne

  • Zaščita pred vdorom vode razreda IPX5

Popolno zavedanje okolice. Obušesna zasnova.

Se želite med tekom ali kolesarjenjem popolnoma zavedati okolice? Zaradi edinstvene obušesne zasnove so te kostnoprevodne resnično brezžične slušalke idealne za zahtevne športne dejavnosti. Ker ne boste imeli ničesar v ušesih, boste slišali vse, kar morate – kot tudi svojo glasbo.

Tehnologija kostne prevodnosti. Zvoki brez slušalk na ušesih.

Tehnologija kostne prevodnosti prenaša zvok skozi lobanjske kosti, tako da lahko vaša ušesa poslušajo okolico. Uživate lahko v glasbi in podkastih, pri tem pa vseeno slišite svoje korake – ali avtomobil, ki se je preveč približal vašemu zadnjemu kolesu.

Zanesljiva, resnično brezžična namestitev. Lahke in udobne slušalke.

Doživite novo raven udobja. Te resnično brezžične slušalke, ki se zanesljivo namestijo, so zasnovane za šport, zato imajo upogljivo gumijasto zanko, ki si jo zanesljivo in obenem udobno namestite za uho. Ker nimate ničesar v ušesih ali na njih, se lahko prosto gibate.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Čas delovanja baterije je približen in je lahko odvisen od pogojev uporabe.