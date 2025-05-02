2 leti garancije
Vrhunski zvok
Noise Canceling Pro
Kristalno jasni in razločni klici
Zanesljivo prileganje v ušesu
Vas skrbi vsakodnevno polnjenje? Uživajte v 7 urah predvajanja in dodatnih 21 z etuijem. Slušalke vstavite nazaj v etui in v 2 urah bodo polno napolnjene. Če potrebujete hitro polnjenje, pa lahko s 15-minutnim polnjenjem pridobite dodatno uto. Etui lahko polnite brezžično ali prek vmesnika USB-C.
Morate sprejeti klic, ko ste zunaj na teku? S temi slušalkami vam ni treba iskati zavetrja. Ko ste na klicu, skupno delovanje dveh mikrofonov z umetno inteligenco in kostnoprevodnega mikrofona poskrbi za razločnost vašega glasu.
Zaščita stopnje IPX5 pomeni, da so slušalke odporne na rahel dež in ploho, zato ne boste nikoli imeli izgovora, da bi ostali na kavču. Slušalk ne bo motilo niti, če se spotite pri vadbi v fitnesu.
4.9
od 5
37
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Faireball
02/05/2025
Magyarország
Del promocije
Preverjen kupec
Ár-érték aránya nagyon kedvező.
Nagyon kényelmes és jó minőségű a hangja. Nem csúszik ki a fülemből.
Prednosti
Nagyon kedvező az ára és mégis jó minőségű a hang, valamint nem csúszik ki a fülből.
Slabosti
Eddig olyat nem tapasztaltam.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató
barkar1986
11/04/2025
Polska
Del promocije
Preverjen kupec
Świetny sprzęt godny polecenia!
Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam
Prednosti
Dopasowanie, dźwięk, czas działania
Slabosti
Nie zauwazylem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
3bitt
24/05/2024
Polska
Warte swojej ceny
Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.
Prednosti
Moc, design, proste w obsłudze
Slabosti
Brak
Ta ocena je bila podana za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ta ocena je bila podana za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Čas delovanja baterije je približen in je lahko odvisen od pogojev uporabe.