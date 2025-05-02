IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Vadba v ritmu
  • Vadba v ritmu
  • Vadba v ritmu
  • Vadba v ritmu
  • Vadba v ritmu
  • Vadba v ritmu
  • Vadba v ritmu
  • Vadba v ritmu
  • Vadba v ritmu
  • Vadba v ritmu
  • Vadba v ritmu
  • Vadba v ritmu
  • Vadba v ritmu
  • Vadba v ritmu
  • Vadba v ritmu
  • Vadba v ritmu
  • Vadba v ritmu
  • Vadba v ritmu
  • Vadba v ritmu
  • Vadba v ritmu
  • Vadba v ritmu
  • Vadba v ritmu
  • Vadba v ritmu
  • Vadba v ritmu

Popolnoma brezžične športne slušalke

TAA7507BK/00

4.9
| (37) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%
Vadba v ritmu
Od navdihujočih seznamov predvajanja do klicev z vašim trenerjem – te resnično brezžične slušalke bodo poskrbele, da boste ostali v gibanju. Uživajte v vrhunskem zvoku, odpravljanju šumov in zanesljivem prilaganju tako na kratkih vsakodnevnih razdaljah kot na dolgih tekih.
Poglej vse prednosti

Vadba v ritmu

  • Vrhunski zvok

  • Noise Canceling Pro

  • Kristalno jasni in razločni klici

  • Zanesljivo prileganje v ušesu

Brezskrbno. Do 28-urna avtonomija predvajanja z etuijem.

Brezskrbno. Do 28-urna avtonomija predvajanja z etuijem.

Vas skrbi vsakodnevno polnjenje? Uživajte v 7 urah predvajanja in dodatnih 21 z etuijem. Slušalke vstavite nazaj v etui in v 2 urah bodo polno napolnjene. Če potrebujete hitro polnjenje, pa lahko s 15-minutnim polnjenjem pridobite dodatno uto. Etui lahko polnite brezžično ali prek vmesnika USB-C.

Kristalno jasni in razločni klici, tudi v vetru

Kristalno jasni in razločni klici, tudi v vetru

Morate sprejeti klic, ko ste zunaj na teku? S temi slušalkami vam ni treba iskati zavetrja. Ko ste na klicu, skupno delovanje dveh mikrofonov z umetno inteligenco in kostnoprevodnega mikrofona poskrbi za razločnost vašega glasu.

Brezskrbno na prostem. Vodoodpornost razreda IPX5.

Brezskrbno na prostem. Vodoodpornost razreda IPX5.

Zaščita stopnje IPX5 pomeni, da so slušalke odporne na rahel dež in ploho, zato ne boste nikoli imeli izgovora, da bi ostali na kavču. Slušalk ne bo motilo niti, če se spotite pri vadbi v fitnesu.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

37

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

02/05/2025

Magyarország

Magyarország

Preverjen kupec

Ár-érték aránya nagyon kedvező.

Nagyon kényelmes és jó minőségű a hangja. Nem csúszik ki a fülemből.

Prednosti

Nagyon kedvező az ára és mégis jó minőségű a hang, valamint nem csúszik ki a fülből.

Slabosti

Eddig olyat nem tapasztaltam.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató

11/04/2025

Polska

Polska

Preverjen kupec

Świetny sprzęt godny polecenia!

Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam

Prednosti

Dopasowanie, dźwięk, czas działania

Slabosti

Nie zauwazylem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

24/05/2024

Polska

Polska

Warte swojej ceny

Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.

Prednosti

Moc, design, proste w obsłudze

Slabosti

Brak

Ta ocena je bila podana za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ta ocena je bila podana za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Čas delovanja baterije je približen in je lahko odvisen od pogojev uporabe.