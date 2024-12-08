2 leti garancije
Prilegajoče se popolnoma brezžične obušesne slušalke
Zračna prevodnost
Zaščita pred prahom/vodo IP55
Do 28-urna avtonomija predvajanja
Obušesna zasnova teh slušalk pomeni, da ni potrebe po preskušanju čepkov različnih velikosti. Namesto tega se udobne ušesne zanke zataknejo za uho, gumijasto obdano sidro na konicah vsake zanke pa se nežno zatakne za zadnji del vašega ušesa, kar zagotavlja dodatno varnost in prileganje, ki ne razočara.
Glasba, zvočne knjige, podkasti, seznam predvajanja za vadbo – uživajte v izvrstnem zvoku s solidnimi nizkimi toni, ne glede na to, kaj poslušate. Vsaka slušalka je varno zasidrana na krivini zunanjega dela ušesa, akustični enoti za natančnost pa usmerjata zvok v ušesni kanal, ne da bi ga dušili, zato med poslušanjem slišite zvoke iz svoje okolice.
Sprehod v gozdu. Tek v dežju. Zaščita razreda IP55 pomeni, da obušesnih slušalk pri delovanju ne ovirajo znoj, vlaga ali prašni delci, kar pomeni, da omenjeni dejavniki nikoli ne bodo razlog, da bi obsedeli na kavču. Če ste aktivni na prostem, k vaši večji vidnosti prispeva lučka za tek.
4.8
od 5
6
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Zetunia
08/12/2024
Polska
Ciekawa i interesująca propozycja
Słuchawki są bardzo ciekawą propozycją, szczególnie dla sportowców lub dla osób, które chciałaby jednocześnie słyszeć i otoczenie i muzykę. Dobrze dopasowują się do ucha, nie spadają, mimo ruchu, ale po ok. 2/3 godzinach noszenia lekko bolą uszy (z zewnątrz), może to jednak wina mojej budowy ucha. Ogólnie jakość dźwięku bardzo dobra, z powodzeniem można odtwarzać różne gatunki muzyczne, ale także oglądać filmy czy rozmawiać przez nie. Trzeba jednak pamiętać, że przez swoją otwartą budowę nie wytłumiają całkowicie otoczenia, więc nie sprawdzą osobom, które chciałyby się odciąć od dźwięków z zewnątrz. Dużym plusem jest wytrzymała bateria i szybki czas ładowania. Małym minusem jest kwestia zgubienia zasięgu, parę razy zdarzyło mi się, ze gdy oddaliłam się zbyt daleko od telefonu to słuchawki zgubiły zasięg i mimo powrotu do telefonu już go nie odzyskały. Musiałam je zdjąć, schować do pudełka i ponownie założyć oraz włączyć. Fajnie, że słuchawki posiadają kolorowe diody, które można wedle potrzeb włączać i wyłączać. Nie do końca opanowałam jeszcze sterowanie, mogłoby być ciut bardziej intuicyjne, ale dużym plusem jest kompatybilna z słuchawkami aplikacja, dzięki której można z poziomu telefonu poustawiać niektóre parametry. Ogólnie ciekawa propozycja, bardzo mi się spodobały i mogę je polecić.
Prednosti
wytrzymała bateria, kompatybilna aplikacja, słyszalne otoczenie, mimo działających słuchawek, diody, trzymają się ucha
Slabosti
niekiedy gubią zasięg i nie łączą się ponownie, sterowanie muzyką z poziomu słuchawek
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Brunetka1232
03/12/2024
Polska
Stylowe, fajny kolor
Słuchawki dopasowują się do ucha, nie wypadają, mają ładny kolor. Jakoś dźwięku jest znakomita, mimo ze sa sportowe i uzywam je na siłowi, używam je również do rozmow i oglądania filmów. Mimo wysokiej ceny, są jej warte.
Prednosti
Wygodne, jakos dzwieku
Slabosti
Brak
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Majk@
01/12/2024
Polska
Eleganckie słuchawki
Słuchawki zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie nie nie tylko przy bieganiu czy innych sportach co uprawiam po pracy ale także bardzo dobrze sprawują się przy pracach wokół domu jak koszenie trawy czy grabienie liści. Dźwięk wychodzący z tych słuchawek jest elegancki mocowanie na uszy jest genialne bateria która trzyma ponad 28 godzin to jest klasa. Nie napisać nic złego tylko same pozytywy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless