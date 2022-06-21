Izdelek ni več na voljo
TAA6606BK/00
Tecite varno, kolesarite svobodno
Nudimo vam nov način poslušanja med treningom. Te kostnoprevodne brezžične športne slušalke vam omogočajo, da se prosto pogovarjate z drugimi športniki in ohraniti popolno zavedanje okolice. Vaš tek in kolesarjenje sta se pravkar posodobila.
Namestitev ob ušesih
Tehnologija kostne prevodnosti
Lahke in trpežne
Razred zaščite pred prahom/vodo IP67
Z 9-urno avtonomijo predvajanja po enem samem polnjenju vas te kostnoprevodne obušesne slušalke lahko spremljajo cel maraton. Prek vhoda USB-C jih napolnite v 2 urah. Potrebujete dodatno energijo? S 15 minutami polnjenja pridobite dodatno uro predvajanja.
Tehnologija kostne prevodnosti prenaša zvok skozi lobanjske kosti, tako da lahko vaša ušesa poslušajo okolico. Uživate lahko v glasbi in podkastih, pri tem pa vseeno slišite svoje korake – ali avtomobil, ki se je preveč približal vašemu zadnjemu kolesu.
3.8
od 5
66
Ocene
Emil21
21/06/2022
Slovensko
Úžasné športové slúchadlá
Slúchádlá sú perfektné na športovanie, keďže nechavajú ucho otvorené a možem popri hudbe venovať pozornosť aj zvukom okolia
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum uporabe 2021-06-21
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum uporabe 2021-06-21
Matub111
08/06/2022
Slovensko
Skvely produkt na vsetky sportove aktivity
Skvele sluchadla pouzivam ich na behanie a bicyklovanie a som velmi spokojny pocut okolite zvuky a zaroven hudbu.
Prednosti
Skvele na sport , sluchadla niesu v usiach tym padom pocut aj okolite zvuky
Slabosti
Ziadne
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum uporabe 2022-02-07
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum uporabe 2022-02-07
Swatu
30/05/2025
Polska
Del promocije
Preverjen kupec
Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie
Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.
Ta ocena je bila podana za TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Datum uporabe 2024-04-30
Ta ocena je bila podana za TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Datum uporabe 2024-04-30
Čas delovanja baterije je približen in je lahko odvisen od pogojev uporabe.