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Izdelek ni več na voljo

Obušesne brezžične športne slušalke

TAA6606BK/00

3.8

| (66) Ocene

Tecite varno, kolesarite svobodno

Nudimo vam nov način poslušanja med treningom. Te kostnoprevodne brezžične športne slušalke vam omogočajo, da se prosto pogovarjate z drugimi športniki in ohraniti popolno zavedanje okolice. Vaš tek in kolesarjenje sta se pravkar posodobila.

Poglej vse prednosti

Tecite varno, kolesarite svobodno

  • Namestitev ob ušesih

  • Tehnologija kostne prevodnosti

  • Lahke in trpežne

  • Razred zaščite pred prahom/vodo IP67

Trenirajte cel dan. 9 ur avtonomije predvajanja.

Z 9-urno avtonomijo predvajanja po enem samem polnjenju vas te kostnoprevodne obušesne slušalke lahko spremljajo cel maraton. Prek vhoda USB-C jih napolnite v 2 urah. Potrebujete dodatno energijo? S 15 minutami polnjenja pridobite dodatno uro predvajanja.

Tehnologija kostne prevodnosti. Zvoki brez slušalk na ušesih.

Tehnologija kostne prevodnosti. Zvoki brez slušalk na ušesih.

Tehnologija kostne prevodnosti prenaša zvok skozi lobanjske kosti, tako da lahko vaša ušesa poslušajo okolico. Uživate lahko v glasbi in podkastih, pri tem pa vseeno slišite svoje korake – ali avtomobil, ki se je preveč približal vašemu zadnjemu kolesu.

Vgrajeni mikrofoni odstranijo okoliške zvoke med klicem

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.8

od 5

66

Ocene

21/06/2022

Slovensko

Slovensko

Úžasné športové slúchadlá

Slúchádlá sú perfektné na športovanie, keďže nechavajú ucho otvorené a možem popri hudbe venovať pozornosť aj zvukom okolia

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Datum uporabe 2021-06-21

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Datum uporabe 2021-06-21

08/06/2022

Slovensko

Slovensko

Skvely produkt na vsetky sportove aktivity

Skvele sluchadla pouzivam ich na behanie a bicyklovanie a som velmi spokojny pocut okolite zvuky a zaroven hudbu.

Prednosti

Skvele na sport , sluchadla niesu v usiach tym padom pocut aj okolite zvuky

Slabosti

Ziadne

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Datum uporabe 2022-02-07

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Datum uporabe 2022-02-07

30/05/2025

Polska

Polska

Preverjen kupec

Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie

Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.

Ta ocena je bila podana za TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Datum uporabe 2024-04-30

Ta ocena je bila podana za TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Datum uporabe 2024-04-30

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Omejitve odgovornosti

  1. Čas delovanja baterije je približen in je lahko odvisen od pogojev uporabe.