2 leti garancije
TAA6219BK/00
Svetloba, moč, akcija
Odličen zvok, ki vas poživi, in sončna energija, ki traja. Te brezžične slušalke se s sončno tehnologijo Powerfoyle™ polnijo na svetlobi in zagotavljajo izjemnih 80 ur delovanja na temnejših lokacijah.
Tehnologija sončne energije Powerfoyle™
Slušalke s samodejnim polnjenjem
Dodatna avtonomija baterije: 80 ur
Pralne blazinice slušalk
Sončna svetloba se pretvori v elektriko in poskrbi za polnjenje teh slušalk vedno, ko so slušalke izpostavljene sončnim žarkom. Material solarnih celic Powerfoyle™ v naglavnem traku slušalk pridobiva energijo od sonca, kar polni baterijo, pri čemer pa je mogoče tudi polnjenje ob izpostavljenosti svetlobi luči. Popolnoma napolnjena baterija zagotavlja do 80 ur predvajanja, kar vam omogoča predvajanje glasbe tudi, ko je sončne svetlobe izredno malo.
Tek, hoja, rolanje! Udoben naglavni trak slušalk vam ne bo zdrsnil z glave, ko se premikate, mehke, zračne blazinice za ušesa pa so napolnjene s hladilnim gelom. Obročke blazinic za ušesne školjke je mogoče odstraniti za enostavno čiščenje, tako da jih boste lahko vedno znova osvežili.
40-milimetrske akustične enote zagotavljajo izjemno bogat zvok, čezušesno prileganje pa nudi dobro pasivno zvočno izolacijo. Če ste ljubitelj poudarjenih basov, lahko v aplikaciji Philips Headphones aktivirate možnost Dynamic Bass ter uživate v polni moči svojih najljubših skladb – tudi pri tišjem predvajanju.
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