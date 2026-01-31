Tehnologija Powerfoyle™ družbe Exeger. Več svetlobe, več moči

Sončna svetloba se pretvori v elektriko in poskrbi za polnjenje teh slušalk vedno, ko so slušalke izpostavljene sončnim žarkom. Material solarnih celic Powerfoyle™ v naglavnem traku slušalk pridobiva energijo od sonca, kar polni baterijo, pri čemer pa je mogoče tudi polnjenje ob izpostavljenosti svetlobi luči. Popolnoma napolnjena baterija zagotavlja do 80 ur predvajanja, kar vam omogoča predvajanje glasbe tudi, ko je sončne svetlobe izredno malo.