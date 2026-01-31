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  • Svetloba, moč, akcija
  • Svetloba, moč, akcija
  • Svetloba, moč, akcija
  • Svetloba, moč, akcija
  • Svetloba, moč, akcija
  • Svetloba, moč, akcija
  • Svetloba, moč, akcija
  • Svetloba, moč, akcija
  • Svetloba, moč, akcija
  • Svetloba, moč, akcija
  • Svetloba, moč, akcija
  • Svetloba, moč, akcija
  • Svetloba, moč, akcija
  • Svetloba, moč, akcija
  • Svetloba, moč, akcija
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  • Svetloba, moč, akcija
  • Svetloba, moč, akcija
  • Svetloba, moč, akcija
  • Svetloba, moč, akcija
  • Svetloba, moč, akcija
  • Svetloba, moč, akcija
  • Svetloba, moč, akcija
  • Svetloba, moč, akcija
  • Svetloba, moč, akcija
  • Svetloba, moč, akcija
  • Svetloba, moč, akcija
  • Svetloba, moč, akcija
  • Svetloba, moč, akcija
  • Svetloba, moč, akcija

6000 seriesNaušesne slušalke na sončno energijo

TAA6219BK/00

1 nagrada

Svetloba, moč, akcija

Odličen zvok, ki vas poživi, in sončna energija, ki traja. Te brezžične slušalke se s sončno tehnologijo Powerfoyle™ polnijo na svetlobi in zagotavljajo izjemnih 80 ur delovanja na temnejših lokacijah.

Poglej vse prednosti

Svetloba, moč, akcija

  • Tehnologija sončne energije Powerfoyle™

  • Slušalke s samodejnim polnjenjem

  • Dodatna avtonomija baterije: 80 ur

  • Pralne blazinice slušalk

Tehnologija Powerfoyle™ družbe Exeger. Več svetlobe, več moči

Tehnologija Powerfoyle™ družbe Exeger. Več svetlobe, več moči

Sončna svetloba se pretvori v elektriko in poskrbi za polnjenje teh slušalk vedno, ko so slušalke izpostavljene sončnim žarkom. Material solarnih celic Powerfoyle™ v naglavnem traku slušalk pridobiva energijo od sonca, kar polni baterijo, pri čemer pa je mogoče tudi polnjenje ob izpostavljenosti svetlobi luči. Popolnoma napolnjena baterija zagotavlja do 80 ur predvajanja, kar vam omogoča predvajanje glasbe tudi, ko je sončne svetlobe izredno malo.

Trendovske in udobne naušesne slušalke za vse z aktivnim življenjskim slogom

Trendovske in udobne naušesne slušalke za vse z aktivnim življenjskim slogom

Tek, hoja, rolanje! Udoben naglavni trak slušalk vam ne bo zdrsnil z glave, ko se premikate, mehke, zračne blazinice za ušesa pa so napolnjene s hladilnim gelom. Obročke blazinic za ušesne školjke je mogoče odstraniti za enostavno čiščenje, tako da jih boste lahko vedno znova osvežili.

Odličen zvok z možnostjo Dynamic Bass tudi pri nizki glasnosti

Odličen zvok z možnostjo Dynamic Bass tudi pri nizki glasnosti

40-milimetrske akustične enote zagotavljajo izjemno bogat zvok, čezušesno prileganje pa nudi dobro pasivno zvočno izolacijo. Če ste ljubitelj poudarjenih basov, lahko v aplikaciji Philips Headphones aktivirate možnost Dynamic Bass ter uživate v polni moči svojih najljubših skladb – tudi pri tišjem predvajanju.

Tehnične specifikacije

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