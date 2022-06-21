Izdelek ni več na voljo
TAA5608BK/00
Ostanejo na mestu, ko se vi gibate
Predvajajte melodije prek brezžičnih slušalk, ki bodo ostale na mestu, ne glede na to, kako se premikate. Te obušesne športne slušalke so izjemno lahke, nadvse udobne in trpežne. Poleg tega z njimi slišite vse, kar se dogaja okoli vas.
Namestitev ob ušesih
Tehnologija kostne prevodnosti
Razločnejši klici na poti
LED-sijalke za varnost med tekom
Tecite, skačite, kolesarite! Te obušesne slušalke bodo ostale na mestu, ko se boste premikali. Ovratni obroč se ovije okoli zadnjega dela glave in natakne čez vrh ušes tako, da so slušalke udobno nameščene. Ne bodo se premikale, ko se boste vi. Poleg tega so tako lahke, da jih komaj čutite.
Tehnologija kostne prevodnosti prenaša zvok skozi lobanjske kosti, kar pomeni, da vam ni treba vstaviti slušalk v uho ali nositi slušalk, ki pokrivajo uho. Namesto tega zvok potuje z vaših ličnic neposredno v notranje uho – in glasba se čarobno pojavi v vaši glavi!
Mikrofoni s funkcijo oblikovanje snopa med klicem zaznavajo vaš glas, medtem ko algoritem umetne inteligence odstranjuje šume iz vaše okolice. Vaši sogovorniki bodo zato slišali vas in ne govorjenja ljudi poleg vas.
Nagrade
3.8
od 5
66
Ocene
Emil21
21/06/2022
Slovensko
Úžasné športové slúchadlá
Slúchádlá sú perfektné na športovanie, keďže nechavajú ucho otvorené a možem popri hudbe venovať pozornosť aj zvukom okolia
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum uporabe 2021-06-21
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum uporabe 2021-06-21
Matub111
08/06/2022
Slovensko
Skvely produkt na vsetky sportove aktivity
Skvele sluchadla pouzivam ich na behanie a bicyklovanie a som velmi spokojny pocut okolite zvuky a zaroven hudbu.
Prednosti
Skvele na sport , sluchadla niesu v usiach tym padom pocut aj okolite zvuky
Slabosti
Ziadne
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum uporabe 2022-02-07
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum uporabe 2022-02-07
Swatu
30/05/2025
Polska
Del promocije
Preverjen kupec
Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie
Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.
Ta ocena je bila podana za TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Datum uporabe 2024-04-30
Ta ocena je bila podana za TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Datum uporabe 2024-04-30
Requires a software update. The Philips Headphones app will notify you when the latest software version is available.