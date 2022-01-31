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  • Ostanite aktivni. Občutite svežino. Izrazite svoj slog.
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  • Ostanite aktivni. Občutite svežino. Izrazite svoj slog.
  • Ostanite aktivni. Občutite svežino. Izrazite svoj slog.
  • Ostanite aktivni. Občutite svežino. Izrazite svoj slog.
  • Ostanite aktivni. Občutite svežino. Izrazite svoj slog.
  • Ostanite aktivni. Občutite svežino. Izrazite svoj slog.
  • Ostanite aktivni. Občutite svežino. Izrazite svoj slog.
  • Ostanite aktivni. Občutite svežino. Izrazite svoj slog.
  • Ostanite aktivni. Občutite svežino. Izrazite svoj slog.
  • Ostanite aktivni. Občutite svežino. Izrazite svoj slog.
  • Ostanite aktivni. Občutite svežino. Izrazite svoj slog.
  • Ostanite aktivni. Občutite svežino. Izrazite svoj slog.
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  • Ostanite aktivni. Občutite svežino. Izrazite svoj slog.
  • Ostanite aktivni. Občutite svežino. Izrazite svoj slog.
  • Ostanite aktivni. Občutite svežino. Izrazite svoj slog.
  • Ostanite aktivni. Občutite svežino. Izrazite svoj slog.
  • Ostanite aktivni. Občutite svežino. Izrazite svoj slog.
  • Ostanite aktivni. Občutite svežino. Izrazite svoj slog.
  • Ostanite aktivni. Občutite svežino. Izrazite svoj slog.
  • Ostanite aktivni. Občutite svežino. Izrazite svoj slog.
  • Ostanite aktivni. Občutite svežino. Izrazite svoj slog.
  • Ostanite aktivni. Občutite svežino. Izrazite svoj slog.

Izdelek ni več na voljo

Brezžične športne slušalke

TAA4216BK/00

4.6
| (17) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 85%
Ostanite aktivni. Občutite svežino. Izrazite svoj slog.
Te trpežne, lahke brezžične naušesne slušalke so zasnovane za aktiven življenjski slog. Slušalke imajo odstranljiva in pralna pokrova, zato vam je udobno, bodisi da tečete na tekalni stezi ali na plaži. 35 ur predvajanja poskrbi, da vam ne zmanjka glasbene spremljave.
Poglej vse prednosti

Ostanite aktivni. Občutite svežino. Izrazite svoj slog.

  • Pralne blazinice slušalk

  • Lahke in trpežne

  • Zaščita pred prahom/vodo IP55

Privoščite si več. 35 ur predvajanja

Privoščite si več. 35 ur predvajanja

S 35 urami predvajanja po enem samem polnjenju vas brezžične naušesne slušalke spremljajo med vadbo in še dlje. Celotno polnjenje traja manj kot 2 uri. Potrebujete dodatno energijo? S 15 minutami polnjenja pridobite 2 uri več predvajanja.

Za šport in potovanje. Pralne blazinice slušalk

Za šport in potovanje. Pralne blazinice slušalk

Mehke in zračne blazinice slušalk je mogoče sneti za lažje čiščenje in so napolnjene s hladilnim gelom. Tem slušalkam lahko vedno povrnete svežino ne glede na aktivnosti med nošenjem.

Zaščita pred prahom/vodo IP55

Zaščita pred prahom/vodo IP55

Razred IP55 pomeni, da so vaše slušalke primerne za uporabo tudi na prašnih poteh in v močnih nalivih. Tudi ob močnem znojenju vas nič ne bo ustavilo, kamorkoli se odpravite!

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

17

Ocene

85%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

31/01/2022

Slovenija

Slovenija

Za prave športnike

Izredno lahke naglavne slušalke za rekreacijo. Blazinice slušalk so tudi med intenzivno vadbo hladne, ker so polnjene s hladilnim gelom, enostavne za čiščenje, pralne. Enostaven preklop med glasbo in klicem.

Prednosti

Udobne, lahke, sveže

Ta ocena je bila podana za TAA4216BK Brezžične športne slušalke

Ta ocena je bila podana za TAA4216BK Brezžične športne slušalke

16/08/2021

Hrvatska

Hrvatska

Udobne i robusne slušalice!

Wow, kvaliteta izrade, odličan zvuk, poštena cijena! Ugodno iznenađen!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAA4216BK Bežične sportske slušalice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAA4216BK Bežične sportske slušalice

21/06/2022

Slovensko

Slovensko

Super výdrž

Športové slúchadlá so super výdržou a odnímateľnými náušníkmi, ktoré sa dajú vyčistiť po náročných športových výkonoch

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAA4216BK Bezdrôtové športové slúchadlá

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAA4216BK Bezdrôtové športové slúchadlá

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