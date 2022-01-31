2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Pralne blazinice slušalk
Lahke in trpežne
Zaščita pred prahom/vodo IP55
S 35 urami predvajanja po enem samem polnjenju vas brezžične naušesne slušalke spremljajo med vadbo in še dlje. Celotno polnjenje traja manj kot 2 uri. Potrebujete dodatno energijo? S 15 minutami polnjenja pridobite 2 uri več predvajanja.
Mehke in zračne blazinice slušalk je mogoče sneti za lažje čiščenje in so napolnjene s hladilnim gelom. Tem slušalkam lahko vedno povrnete svežino ne glede na aktivnosti med nošenjem.
Razred IP55 pomeni, da so vaše slušalke primerne za uporabo tudi na prašnih poteh in v močnih nalivih. Tudi ob močnem znojenju vas nič ne bo ustavilo, kamorkoli se odpravite!
4.6
od 5
17
Ocene
85%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
R.S.B
31/01/2022
Slovenija
Za prave športnike
Izredno lahke naglavne slušalke za rekreacijo. Blazinice slušalk so tudi med intenzivno vadbo hladne, ker so polnjene s hladilnim gelom, enostavne za čiščenje, pralne. Enostaven preklop med glasbo in klicem.
Prednosti
Udobne, lahke, sveže
Ta ocena je bila podana za TAA4216BK Brezžične športne slušalke
Ta ocena je bila podana za TAA4216BK Brezžične športne slušalke
Dominik91
16/08/2021
Hrvatska
Udobne i robusne slušalice!
Wow, kvaliteta izrade, odličan zvuk, poštena cijena! Ugodno iznenađen!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAA4216BK Bežične sportske slušalice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAA4216BK Bežične sportske slušalice
Emil21
21/06/2022
Slovensko
Super výdrž
Športové slúchadlá so super výdržou a odnímateľnými náušníkmi, ktoré sa dajú vyčistiť po náročných športových výkonoch
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAA4216BK Bezdrôtové športové slúchadlá
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAA4216BK Bezdrôtové športové slúchadlá