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Izdelek ni več na voljo

Brezžične ušesne športne slušalke

TAA4205BK/00

3

| (4) Ocene

Trenirajte pametneje. V kakršnem koli vremenu.

Z vodoodpornimi športnimi slušalkami čim bolje izkoristite trening. Merilnik srčnega utripa vam pomaga najti intenzivnost, energičen zvok pa vas motivira. Svoj napredek spremljajte v aplikacij Philips Headphones.

Poglej vse prednosti

Trenirajte pametneje. V kakršnem koli vremenu.

  • Vgrajen merilnik srčnega utripa

  • 6-urna avtonomija predvajanja

  • Zanesljiva namestitev

  • Odporne na vodo in pot, IPX5

Trenirajte pametneje. Vgrajen merilnik srčnega utripa

Z vgrajenim merilnikom sledite srčnemu utripu. Senzor v ušesnem čepku natančno sledi vašemu srčnemu utripu. Vedeli boste, kdaj se morate naprezati in kdaj počivati. Združljiv je s prosto dostopnimi aplikacijami za sledenje treningom, na primer Strava in Runkeeper, ter aplikacijo Philips Headphones.

Poživljajoč zvok. 6 urna avtonomija predvajanja med merjenjem

Tecite hitreje. Skačite višje. Brcajte močneje. Uživajte v čistem zvoku, udarnih nizkih tonih in 6 urni avtonomiji tudi med merjenjem srčnega utripa. Eno polnjenje prek kabla s priključkom USB-C traja 2 uri, s hitrim 15-minutnim polnjenjem pa pridobite še dodatno uro avtonomije.

Prileganje, ki si ga želite. Ušesne zanke in stabilizatorji priloženi

Izberite prilagodljive silikonske stabilizatorje, ki se zanesljivo zataknejo za rob ušesa. Ali ušesne zanke, ki se udobno prilegajo ušesu. Odločite se lahko tudi za ušesne čepke, ki popolnoma zatesnijo ušesni kanal.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.0

od 5

4

Ocene

4
3
2

04/06/2024

România

România

Preverjen kupec

Foarte Bun! Recomand pt sport.

Sunt niste casti excelente, extrem de versatile. Calitatea sunetului este cu siguranta peste medie, spre foarte buna. Sunt foarte comfortabile (design ergonomic). Stau bine si sigur in urechi folosind aripile mici (cele in plus din accesorii) sau chiar si fara nici o siguranta atasata. Cu carligele a fost mai rau. Senzorul de puls este detectat ca LE-Philips TAA4205. Capteaza pulsul cu siguranta mai precis decat ceasurile fitness. Dar conteaza mult si felul cum stau in contact cu urechea. E nevoie de experimentare, pt o captare mai precisa (cu dopurile mici si medii pare sa se faca mai bine) Se poate asocia destul de usor cu orice aplicatie care suporta centuri de puls (polar h9, garmin etc) Pe langa puls ofera si RR (diferenta in ms intre bataile inimii) (HRV Monitor, Elite HRV, Welltory) Se (re)contecteaza repede. Cat nu sunt conectate la nimic, se sting dupa 5 minute singure, pt a nu consuma bateria. Se pot reseta setarile folosind + (si) - apasate deodata pt 4 secunde. Bateria tine chiar peste 5,6h insa depinde de unde si de la ce sunt alimentate (pt a se incarca pana la 100% altfel se opresc cam la 80%) Recomand pt sportivi, carora le place sa masoare pulsul si varabilitatea inimii (HRV)

Prednosti

Senzor de puls cu HRV, versatilitate de purtat, comfort, sunet

Slabosti

constructie mai subreda

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAA4205BK Căşti intraauriculare wireless pentru sport

Datum uporabe 2023-12-04

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAA4205BK Căşti intraauriculare wireless pentru sport

Datum uporabe 2023-12-04

31/03/2022

Polska

Polska

uzywam na silowni

W kwestii sportu sprawdzaja sie bardzo dobrze, maja fajny bass, ktory nie dominuje nad dzwiekiem. W koncu mam sluchawki z kabelkiem z tylu, dzieki czemu nie spadaja przy gwaltownych ruchach. Sprawdzaja sie rowniez na zewnatrz, slychac muzyke i bezpieczny ruch uliczny

Prednosti

jakosc dzwieku

Slabosti

moze kolor moglby byc inny

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Datum uporabe 2021-02-28

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Datum uporabe 2021-02-28

21/10/2023

Polska

Polska

Najgorsze słuchawki, jakie mogłem kupić

Słuchawki zakupiłem, ponieważ potrzebowałem ich na długą wycieczkę rowerową. Wybrałem takie, ponieważ miały zauszniki - zwykłe słuchawki nie trzymają mi się w uszach. Ponadto szukałem połączonych kablem, żeby ich nie zgubić. Już od pierwszego dnia zaczęły dawać o sobie znać wady a potem było tylko gorzej. Jeśli chodzi o wady: - samoczynne wyłączanie/rozłączanie się (np. zaraz po zakończonej rozmowie), - zawieszanie aplikacji korzystających ze słuchawek (dopiero po rozłączeniu - również samoczynnym - aplikacja wznawiała działanie. Na innych słuchawkach brak tego problemu), - mimo zauszników słuchawki wypadają z uszu, - mikrofon jest w takim miejscu i tak zbiera, że trzeba ręką go przykładać do ust, żeby można było rozmawiać (co zabija ideę korzystania ze słuchawek do rozmów), - gumka z przyciskami po prostu w pewnym momencie odpadła, - warstwa ochronna pod gumką chwilę później również zniknęła, - przy słabej baterii co minutę komunikat o tym fakcie (zabiera jakieś 15-20 minut, które jeszcze poziom naładowania pozwala wykorzystać). - od niedawna dodatkowo trzeszczą przy bardziej energicznych ruchach głową. Co do jakości dźwięku nie mam raczej uwag, ale wpływ wad całkowicie dyskwalifikuje to coś, nazwane słuchawkami. W skrócie dramat. Wydane w błoto pieniądze. Do tego stopnia ich nie znoszę, że czekam tylko, aż całkiem padną albo się zgubią (co jest niestety utrudnione ze względu na wspomniane wcześniej połączenie kablem między słuchawkami), żeby mieć pretekst do zakupu innych. Te zdecydowanie odradzam.

Prednosti

Odtwarzają dźwięk

Slabosti

Wymienione w opisie

Ta ocena je bila podana za TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Datum uporabe 2023-06-21

Ta ocena je bila podana za TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Datum uporabe 2023-06-21

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