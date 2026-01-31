2 leti garancije
TAA1009RD/10
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Od parka do ulice
Uživajte s slušalkami, odpornimi na potenje, ki vam dajejo ritem s čistim zvokom in poživljajočimi nizkimi toni. Prilagodljiva zasnova stabilizatorja poskrbi, da ušesni čepki ostanejo na mestu, 1,2-metrski kabel pa je ravno prav dolg za telefon v žepu.
12-milimetrske akustične enote za čist zvok
Stabilizatorji, zasnovani za zanesljivo prileganje
Dolžina kabla 1,2 m
Zaščita IPX4, odporen na pljuske/znojenje
Popolno uglašene 12-milimetrske akustične enote iz neodima zagotavljajo čist zvok, kanali za nizke tone pa izboljšajo tovrstne tone. Ušesni čepki se udobno prilegajo ušesom, ne da bi vas tiščali v ušesni kanal.
Prilagodljivi zaobljeni ušesni zanki vam omogočata prilagajanje teh lahkih slušalk, tako da se dobro in popolnoma zanesljivo prilegajo. Lahko se prosto gibate, ne da bi morali skrbeti, da bi vam slušalke izpadle v odločilnem trenutku.
Daljinski upravljalnik na kablu s 3 gumbi vam omogoča enostavno upravljanje slušalk. Telefonirajte, pomikajte se po seznamih predvajanja in uporabljajte glasovnega pomočnika, ne da bi se dotaknili pametnega telefona.
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