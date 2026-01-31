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1000 seriesŠportne ušesne slušalke z mikrofonom

TAA1009RD/10

Na voljo v

Rdeča
Rdeča
Temno siva
Temno siva
Črna
Črna

Od parka do ulice

Uživajte s slušalkami, odpornimi na potenje, ki vam dajejo ritem s čistim zvokom in poživljajočimi nizkimi toni. Prilagodljiva zasnova stabilizatorja poskrbi, da ušesni čepki ostanejo na mestu, 1,2-metrski kabel pa je ravno prav dolg za telefon v žepu.

Poglej vse prednosti

Od parka do ulice

  • 12-milimetrske akustične enote za čist zvok

  • Stabilizatorji, zasnovani za zanesljivo prileganje

  • Dolžina kabla 1,2 m

  • Zaščita IPX4, odporen na pljuske/znojenje

Čist zvok, poživljajoči basi

Popolno uglašene 12-milimetrske akustične enote iz neodima zagotavljajo čist zvok, kanali za nizke tone pa izboljšajo tovrstne tone. Ušesni čepki se udobno prilegajo ušesom, ne da bi vas tiščali v ušesni kanal.

Slušalke, ki ostanejo na mestu, kakorkoli se gibate

Prilagodljivi zaobljeni ušesni zanki vam omogočata prilagajanje teh lahkih slušalk, tako da se dobro in popolnoma zanesljivo prilegajo. Lahko se prosto gibate, ne da bi morali skrbeti, da bi vam slušalke izpadle v odločilnem trenutku.

Daljinski upravljalnik na kablu s 3 gumbi. Enostavno upravljanje glasbe in klicev.

Daljinski upravljalnik na kablu s 3 gumbi vam omogoča enostavno upravljanje slušalk. Telefonirajte, pomikajte se po seznamih predvajanja in uporabljajte glasovnega pomočnika, ne da bi se dotaknili pametnega telefona.

Tehnične specifikacije

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