2 leti garancije
T2/00
Izvrsten naraven zvok
Noise Canceling Pro+
Vrhunska kakovost klicev
Brezčasna zasnova Fidelio
Odlične ušesne slušalke z jasno definiranimi globokimi toni, toplimi srednjimi in kristalno čistimi visokimi toni prinašajo izvrsten naravni zvok z jasnim razlikovanjem instrumentov. Z grafenom premazane dinamične akustične enote Balanced Armature poustvarijo več podrobnosti kot kadarkoli doslej. Glasbo svojih najljubših glasbenikov boste slišali natanko tako, kot so jo posneli.
Prilagodljivo odpravljanje šumov se hitro prilagodi okolju in v realnem času utiša zvok okolice, tudi veter. Kjerkoli se nahajate, se lahko enostavno poglobite v želeno vsebino, od glasbe do telefonskih pogovorov. Če vseeno želite prilagoditi raven jasnosti ali odpravljanja šumov zaradi vetra, preprosto uporabite aplikacijo Philips Headphones.
Telefonirate lahko tudi na najhrupnejših mestih. Mikrofoni s funkcijo oblikovanje snopa so usmerjeni k zvoku vašega glasu, medtem ko napredni algoritmi umetne inteligence preprečujejo negativen učinek šuma iz ozadja na kakovost klica. V izjemno vetrovnem vremenu kostnoprevodni senzor zanesljivo zazna vaš glas, zato vas bo sogovornik brez težav slišal.
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