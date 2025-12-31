Mojstrsko zasnovane za vsakdanje dogodivščine

Čudovite na pogled. Neverjetne za poslušanje. Te vrhunske popolnoma brezžične ušesne slušalke vam omogočajo najbolj prostorski in podroben zvok v ušesih ter naš najpametnejši nadzor šumov. Od glasbe do klicev in od filmov do podkastov – popeljale vas bodo v nov svet.