IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Mojstrsko zasnovane za vsakdanje dogodivščine
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Mojstrsko zasnovane za vsakdanje dogodivščine
  • Mojstrsko zasnovane za vsakdanje dogodivščine
  • Mojstrsko zasnovane za vsakdanje dogodivščine
  • Mojstrsko zasnovane za vsakdanje dogodivščine
  • Mojstrsko zasnovane za vsakdanje dogodivščine
  • Mojstrsko zasnovane za vsakdanje dogodivščine
  • Mojstrsko zasnovane za vsakdanje dogodivščine
  • Mojstrsko zasnovane za vsakdanje dogodivščine
  • Mojstrsko zasnovane za vsakdanje dogodivščine
  • Mojstrsko zasnovane za vsakdanje dogodivščine
  • Mojstrsko zasnovane za vsakdanje dogodivščine
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Mojstrsko zasnovane za vsakdanje dogodivščine
  • Mojstrsko zasnovane za vsakdanje dogodivščine
  • Mojstrsko zasnovane za vsakdanje dogodivščine
  • Mojstrsko zasnovane za vsakdanje dogodivščine
  • Mojstrsko zasnovane za vsakdanje dogodivščine
  • Mojstrsko zasnovane za vsakdanje dogodivščine
  • Mojstrsko zasnovane za vsakdanje dogodivščine
  • Mojstrsko zasnovane za vsakdanje dogodivščine
  • Mojstrsko zasnovane za vsakdanje dogodivščine
  • Mojstrsko zasnovane za vsakdanje dogodivščine

FidelioPopolnoma brezžične slušalke

T2/00

2 Nagrade

Mojstrsko zasnovane za vsakdanje dogodivščine
Čudovite na pogled. Neverjetne za poslušanje. Te vrhunske popolnoma brezžične ušesne slušalke vam omogočajo najbolj prostorski in podroben zvok v ušesih ter naš najpametnejši nadzor šumov. Od glasbe do klicev in od filmov do podkastov – popeljale vas bodo v nov svet.
Poglej vse prednosti

Mojstrsko zasnovane za vsakdanje dogodivščine

  • Izvrsten naraven zvok

  • Noise Canceling Pro+

  • Vrhunska kakovost klicev

  • Brezčasna zasnova Fidelio

Prefinjenost. Philipsov zvočni podpis za Fidelio.

Prefinjenost. Philipsov zvočni podpis za Fidelio.

Odlične ušesne slušalke z jasno definiranimi globokimi toni, toplimi srednjimi in kristalno čistimi visokimi toni prinašajo izvrsten naravni zvok z jasnim razlikovanjem instrumentov. Z grafenom premazane dinamične akustične enote Balanced Armature poustvarijo več podrobnosti kot kadarkoli doslej. Glasbo svojih najljubših glasbenikov boste slišali natanko tako, kot so jo posneli.

Povsod se prepustite zvoku. Noise Canceling Pro+.

Povsod se prepustite zvoku. Noise Canceling Pro+.

Prilagodljivo odpravljanje šumov se hitro prilagodi okolju in v realnem času utiša zvok okolice, tudi veter. Kjerkoli se nahajate, se lahko enostavno poglobite v želeno vsebino, od glasbe do telefonskih pogovorov. Če vseeno želite prilagoditi raven jasnosti ali odpravljanja šumov zaradi vetra, preprosto uporabite aplikacijo Philips Headphones.

Vrhunska kakovost klicev. Vsaka beseda je jasna in glasna.

Vrhunska kakovost klicev. Vsaka beseda je jasna in glasna.

Telefonirate lahko tudi na najhrupnejših mestih. Mikrofoni s funkcijo oblikovanje snopa so usmerjeni k zvoku vašega glasu, medtem ko napredni algoritmi umetne inteligence preprečujejo negativen učinek šuma iz ozadja na kakovost klica. V izjemno vetrovnem vremenu kostnoprevodni senzor zanesljivo zazna vaš glas, zato vas bo sogovornik brez težav slišal.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Nagrade

  • Award image PBTAWARD63
  • Award image PBTAWARD64

Ocene

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Google je blagovna znamka podjetja Google LLC. Pomočnik Google v nekaterih jezikih in državah ni na voljo.