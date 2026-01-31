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        Torbica

        SWW1001/00

        Univerzalni organizator za elektronsko opremo

        Organizator za elektronsko opremo za zaščito elektronskih pripomočkov. Izdelan je iz vodotesnega materiala z razredom zaščite IPX4. Pripomočke lahko pregledno shranite v štiri notranje razdelke.

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        Univerzalni organizator za elektronsko opremo

        • Univerzalna

        Prenosen etui lahko uporabljate samega ali ga shranite v torbo

        Prenašajte napravo v etuiju za zaščito na poti ali za večjo varnost etui shranite v torbo ali nahrbtnik.

        Notranji žepi za varno shranjevanje

        V etuiju so žepi za priročno shranjevanje mobilne naprave, kablov, baterij, pomnilniških kartic – vsega, kar želite imeti na varnem in pri roki.

        Proti pršenju odporen material ni primeren za potapljanje v vodo

        Proti pršenju odporen material varuje vaše nosilce pred stikom z vlago in vodo.

        Tehnične specifikacije

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