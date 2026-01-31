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SWW1001/00
Univerzalni organizator za elektronsko opremo
Organizator za elektronsko opremo za zaščito elektronskih pripomočkov. Izdelan je iz vodotesnega materiala z razredom zaščite IPX4. Pripomočke lahko pregledno shranite v štiri notranje razdelke.
Univerzalna
Prenašajte napravo v etuiju za zaščito na poti ali za večjo varnost etui shranite v torbo ali nahrbtnik.
V etuiju so žepi za priročno shranjevanje mobilne naprave, kablov, baterij, pomnilniških kartic – vsega, kar želite imeti na varnem in pri roki.
Proti pršenju odporen material varuje vaše nosilce pred stikom z vlago in vodo.
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