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SWV9702/00
8K 60Hz Ultra HD z videozapisom Dynamic HDR
Uživajte v ločljivosti Ultra HD 8K pri 60 sličicah/sekundo. Dynamic HDR zagotavlja najboljši kontrast in izjemno ostro sliko pri hitrem dogajanju . Izboljšan zvočni povratni kanal podpira vzorčenje do 192 KHz pri 24-bitni ločljivosti.
8K, 60 Hz
2 m
Slika s 60 sličicami na sekundo z dinamičnim HDR nudi najboljše kontrast in podrobnosti.
Podpira ločljivost videa do 8K (7680 x 4320) in zagotavlja največjo kakovost slike in igranja iger.
Uporaba kakovostnih materialov – kabel 28 AWG iz čistega bakra za najboljšo povezavo z najmanjšo izgubo podatkov.
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