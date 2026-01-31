8K 60Hz Ultra HD z videozapisom Dynamic HDR

Uživajte v ločljivosti Ultra HD 8K pri 60 sličicah/sekundo. Dynamic HDR zagotavlja najboljši kontrast in izjemno ostro sliko pri hitrem dogajanju . Izboljšan zvočni povratni kanal podpira vzorčenje do 192 KHz pri 24-bitni ločljivosti.