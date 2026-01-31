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Izdelek ni več na voljo

Kabel HDMI 2.1

SWV9702/00

8K 60Hz Ultra HD z videozapisom Dynamic HDR

Uživajte v ločljivosti Ultra HD 8K pri 60 sličicah/sekundo. Dynamic HDR zagotavlja najboljši kontrast in izjemno ostro sliko pri hitrem dogajanju . Izboljšan zvočni povratni kanal podpira vzorčenje do 192 KHz pri 24-bitni ločljivosti.

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Kabel s certifikatom HDMI

8K 60Hz Ultra HD z videozapisom Dynamic HDR

  • 8K, 60 Hz

  • 2 m

60 Hz z videozapisom Dynamic HDR

Slika s 60 sličicami na sekundo z dinamičnim HDR nudi najboljše kontrast in podrobnosti.

Ločljivost 8K (7680 x 4320)

Podpira ločljivost videa do 8K (7680 x 4320) in zagotavlja največjo kakovost slike in igranja iger.

Kabel 28 AWG iz čistega bakra za najboljšo kakovost slike in zvoka.

Uporaba kakovostnih materialov – kabel 28 AWG iz čistega bakra za najboljšo povezavo z najmanjšo izgubo podatkov.

Tehnične specifikacije

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