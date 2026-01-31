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Izdelek ni več na voljo

USB-C na USB-C

SWV6803/00

Vrhunski vmesniški kabel z USB-C na USB-C s pletenim ovojem

Vtičnica Thunderbolt 3 USB-C podpira naprave z ločljivostjo 5K in pasovno širino 40 Gb/s. Vrhunski kabel dolžine 3 metrov za večjo prilagodljivost pri polnjenju.

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Vrhunski vmesniški kabel z USB-C na USB-C s pletenim ovojem

  • Thunderbolt 3.0

  • USB 4.0

  • 40 Gb/s

  • 3 m

Vsestranski kabel USB-C z monitorji USB-C

Rešitev z enim kablom za vaš monitor USB-C, ki zagotavlja video signal, izjemno hiter prenos podatkov in hkrati polnjenje prenosnega računalnika.

Podpira prenos podatkov prek USB 4.0

Podpira veliko hitrost USB 4.0 s pasovno širino 40 Gb/s.

Tehnične specifikacije

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