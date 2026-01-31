Izdelek ni več na voljo
SWV6803/00
Vrhunski vmesniški kabel z USB-C na USB-C s pletenim ovojem
Vtičnica Thunderbolt 3 USB-C podpira naprave z ločljivostjo 5K in pasovno širino 40 Gb/s. Vrhunski kabel dolžine 3 metrov za večjo prilagodljivost pri polnjenju.
Thunderbolt 3.0
USB 4.0
40 Gb/s
3 m
Rešitev z enim kablom za vaš monitor USB-C, ki zagotavlja video signal, izjemno hiter prenos podatkov in hkrati polnjenje prenosnega računalnika.
Podpira veliko hitrost USB 4.0 s pasovno širino 40 Gb/s.
Ocene