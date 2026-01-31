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SWV6021/00
Vrhunski adapter USB-C na HDMI in VGA
Vrhunski adapter USB-C na HDMI (ženski) in VGA. Dolžina kabla 0,15 metra. Izhod VGA podpira polno visoko ločljivost 1920 x 1080P pri 60 Hz. HDMI podpira ultra čisto ločljivost 4K * 2K pri 30 Hz.
HDMI
VGA
Pri kakovostni sestavi so uporabljeni le najboljši materiali, ki izdelkom podaljšujejo vzdržljivost.
Podpira ločljivost videa do 4K (3840 x 2160) in zagotavlja največjo kakovost slike in igranja iger.
Sprostite se in uživajte v izjemnem videu s 30 sličicami na sekundo. Za gladko tekočo sliko ob gledanju televizije.
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